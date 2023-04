Przegląd prasy z tygodnia 9.04.2023. Co działo się w Karpaczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Życzenia z okazji świąt wielkanocnych przesyłami bliskim i dalszym, co roku. Już tylko kilka dni dzieli nas od Zmartwychwstania Pańskiego, dlatego przygotowaliśmy dla was zbiór krótkich, fajnych, mądrych, oficjalnych oraz wzruszających życzeń. Oryginalne grafiki możecie pobrać, klikając w zdjęcie. Niektóre są naprawdę piękne.

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż…

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0230PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

Przed Wielkanocą wiele supermarketów wprowadziło dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami wybrane sklepy w Wielki Piątek będą otwarte nawet do 23:00. Sprawdźmy, w jakich godzinach zrobimy tego dnia zakupy w Biedronce, Netto, Lidlu, Kauflandzie oraz Aldi.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wiktoria Gąsiewska to aktorka i prezenterka telewizyjna, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Agaty w popularnym serialu „Rodzinka.pl”. Celebrytka ceni sobie komfort i przestrzeń, dlatego zamieszkała w piętrowej willi w sercu stolicy. Zaglądamy do przytulnego domu Wiktorii Gąsiewskiej i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień influencerka.

Różowa pełnia księżyca wypada dokładnie 6 kwietnia 2023 roku i przy odrobinie szczęścia będzie ją można oglądać na prawie bezchmurnym niebie. Jak pełnia wpłynie na nasze samopoczucie i czego mogą spodziewać się po niej kolejne znaki zodiaku?