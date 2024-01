Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Karpaczu. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester to dla zwierząt bardzo stresujący czas. Jak w tym dniu pomóc psu i kotu przetrwać hałas?”?

Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!

W Wałbrzychu powstała nowa Galeria rękodzieła stali i drewna. To połączenie dwóch światów i dwóch pasji wałbrzyszan wrażliwych na sztukę i piękno. Jarek Piątek tworzy prawdziwe dzieła sztuki z drewna, a Łukasz Sypek zakochany jest w metalu, przedmioty wychodzące spod jego ręki to małe arcydzieła. To niezwykłe połączenie można już podziwiać w Wałbrzychu, w klimatycznej przestrzeni przy ul. Chrobrego.

Butiki Cyrkularne to sieć second handów związana z marką Ubrania do oddania i portalem fundraisingowym o tej samej nazwie. Celem ubrania do oddania jest wprowadzanie ubrań używanych do drugiego obiegu i promowanie zrównoważonej mody.

Ostatnia droga 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W pogrzebie głogowiania, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył.

Przyciąga uwagę, pasuje na eleganckie wyjścia i do codziennych stylizacji. Srebrna spódnica to najmodniejsza propozycja na sylwestra i nadchodzący karnawał. Plisowana, z cekinami, długa lub mini – wszystko zależy od ciebie! Zobacz, co pasuje do srebrnej spódnicy i jak ją stylizować.