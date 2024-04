Prasówka tygodniowa z 14.04.2024 w Karpaczu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W niedzielę Polacy udali się do urn, aby oddać swój głos w wyborach samorządowych 2024. Wszystkie lokale wyborcze zostały już zamknięte, a z poszczególnych placówek spływają wstępne wyniki. Jak wygląda ostateczny rezultat głosowania i kto spośród kandydujących na wójta gm. Janowice Największe oraz do rady gminy otrzyma najwięcej głosów? Potwierdzimy już niebawem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W spokojnej miejscowości Sobótka, położonej nieopodal Wrocławia, doszło do przerażającego incydentu. Mężczyzna z ranami kłutymi został pilnie przetransportowany do szpitala po tym, jak został zaatakowany nożem. Policja zatrzymała podejrzanego, który może usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa.

To idealny sposób, by połączyć wycieczkę w piękne miejsce z kulturalnym wieczorem. Wystarczy wybrać się do Michałowic. Przespacerujcie się na Złoty Widok, odpoczniecie na leżankach, a wieczorem rozerwiecie się na koncercie lub kabarecie. Scena w Górach właśnie rozpoczęła kolejny sezon. Program jest bardzo atrakcyjny.

Agata Kornhauser-Duda pojawiła się ostatnio w monochromatycznej stylizacji. Wybór koloru ubrania w przypadku dojrzałych kobiet jest szczególnie ważny. Ten, na który zdecydowała się pierwsza dama, idealnie sprawdza się nie tylko wiosną, ale także jest niezwykle modny i pożądany w szafach pań 50 plus. Warto również zwrócić uwagę na buty żony Andrzeja Dudy. Świetnie sprawdziły się w tym przypadku, zwłaszcza ich kolor.