Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Karpacz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Festiwal Kwiatów w Zamku Książ to najważniejsza, a na pewno największa impreza w Wałbrzychu. Każdego roku do zamku zjeżdżają dziesiątki tysięcy turystów, którzy chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Impreza jest promowana we Wrocławiu i innych miastach Polski. W ub. latach m.in. w kwietnym pociągu, który jeździł po Dolnym Śląsku i na kwietnym stoisku na lotnisku. Tym razem do odwiedzenia festiwalu będą zachęcać kwietne samochody. Wyglądają obłędnie.