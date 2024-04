W Michałowicach na Scenie w Górach wystąpią między innymi MUMIO, Grupa MoCarta i Katarzyna Żak. Sprawdźcie, co jeszcze w programie Alina Gierak

To idealny sposób, by połączyć wycieczkę w piękne miejsce z kulturalnym wieczorem. Wystarczy wybrać się do Michałowic. Przespacerujcie się na Złoty Widok, odpoczniecie na leżankach, a wieczorem rozerwiecie się na koncercie lub kabarecie. Scena w Górach właśnie rozpoczęła kolejny sezon. Program jest bardzo atrakcyjny.