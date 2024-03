Prasówka tygodniowa z 31.03.2024 w Karpaczu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Trwa remont budynku Urzędu Miasta Karpacza, a w zasadzie jego totalna przebudowa. Inwestycja o wartości niemal 20 mln zł sprawi, że mieszkańcy będą przyjmowani w komfortowych warunkach, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawności. Wcześniej barierą były wysokie schody przed wejściem do urzędu.

Marszałek województwa dolnośląskiego zapewnia, że wykonawca zdąży z rewitalizacją linii kolejowej z Mysłakowic do Karpacza, aby wraz ze zmianą rozkładu jazdy w czerwcu, pociągi po 24 latach wróciły do miasta pod Śnieżką. Ważną deklarację na konferencji prasowej złożył burmistrz Karpacza, który chce, aby bilet Kolei Dolnośląskich do jego miasta uprawniał też do przejazdu komunikacją miejską, aby turyści mogli dostać się z bagażami w inne części miejscowości.