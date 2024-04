Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Karpaczu? Bądź na bieżąco

Trwa remont budynku Urzędu Miasta Karpacza, a w zasadzie jego totalna przebudowa. Inwestycja o wartości niemal 20 mln zł sprawi, że mieszkańcy będą przyjmowani w komfortowych warunkach, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawności. Wcześniej barierą były wysokie schody przed wejściem do urzędu.

Tragiczny niedzielny poranek na autostradzie A4. Między Wrocławiem a Legnicą doszło do wypadku ciężarówki i busa. Trzy osoby nie żyją. Trwają działania służb. Autostrada jest zablokowana, utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych.

W sobotę, 16 marca, wczesnym rankiem, samochód marki BMW uderzył z olbrzymią siłą w drzewo pod Wrocławiem. W wyniku wypadku, dwie osoby zostały ranne. Do upiornego wypadku doszło w gminie Żórawina.

Dzisiaj, 15 marca przed wałbrzyskim ratuszem, Nowa Lewica zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Wałbrzycha, Rady Powiatu Wałbrzyskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liście do sejmiku lideruje Edyta Katarzyna Płaneta Siewierska pochodząca z Wrocławia, ale związana z Wałbrzychem. Jak podkreślała, listy lewicy od innych odróżnia to, że jest na niej dużo kobiet, dominują zwłaszcza na liście do sejmiku.