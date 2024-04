Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Karpaczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Marzy wam się wypoczynek w ciepłej wodzie o leczniczych właściwościach w basenie lub jacuzzi z widokiem na Karkonosze? Wkrótce będzie to możliwe. W Staniszowie pod Jelenią Górą powstaje kompleks Termy Karkonosze z willami wypoczynkowymi położonymi nad basenami termalnymi. Pierwsze wille będą wkrótce gotowe do zamieszkania. Obejrzyjcie wizualizacje i poznajcie szczegóły projektu.

Nigdy nie narzekała na brak zainteresowania u mężczyzn, a to wszystko przez jej zjawiskową urodę. Ewa Wiśniewska zachwycała i nadal to robi. Pomimo swoich skończonych 82 lat, dalej imponuje i z pewnością onieśmieliłaby wielu panów. Jak wyglądała w przeszłości jedna z największych gwiazd PRL-u? Te zdjęcia są dowodem na to, że talent w przypadku tej kobiety szedł na równi z urodą.