Prasówka z kwietnia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Karl Lagerfeld - Saffiano Plaque Collection to wyj...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Karpacza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Marzy wam się wypoczynek w ciepłej wodzie o leczniczych właściwościach w basenie lub jacuzzi z widokiem na Karkonosze? Wkrótce będzie to możliwe. W Staniszowie pod Jelenią Górą powstaje kompleks Termy Karkonosze z willami wypoczynkowymi położonymi nad basenami termalnymi. Pierwsze wille będą wkrótce gotowe do zamieszkania. Obejrzyjcie wizualizacje i poznajcie szczegóły projektu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Kontrterroryści z Wrocławia rozkładają na łopatki policjantów z kolejnych dolnośląskich jednostek”?

Jak wynika z danych Exit Poll we Wrocławiu kolejną kadencję będzie rządził Jacek Sutryk. W II turze wyborów nie dał szans Izabeli Bodnar. Oficjalne wyniki wyborów samorządowych z 21 kwietnia w stolicy Dolnego Śląska zostaną podane w poniedziałek.

Już niebawem rozpoczyna się majowy sezon urlopowy. Planujesz spędzić majówkę w Polsce? Zobacz, jaka będzie pogoda na majówkę 2024. Poniższe prognozy pozwolą ci zweryfikować wyjazdowe plany i odpowiednio przygotować się do wyjazdu nad morze czy w góry. Jaki będzie maj w tym roku?

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, ile głosów uzyskali kandydaci na wójta gm. Mysłakowice i kto z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zasiądzie w radzie gminy. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty głosowania. Sprawdź, jakie poparcie uzyskali startujący w wyborach.

Wiadukty, most, dwa tunele, a dookoła widoki na górskie szczyty – tak wygląda ostatni, dolnośląski odcinek S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Niebawem będziemy po nim jeździć. Kiedy koniec prac?

To idealny sposób, by połączyć wycieczkę w piękne miejsce z kulturalnym wieczorem. Wystarczy wybrać się do Michałowic. Przespacerujcie się na Złoty Widok, odpoczniecie na leżankach, a wieczorem rozerwiecie się na koncercie lub kabarecie. Scena w Górach właśnie rozpoczęła kolejny sezon. Program jest bardzo atrakcyjny.