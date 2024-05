Prasówka 5.05.2024 z całego tygodnia w Karpaczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Stoisko ratujące życie Sandry Bekierz na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu

Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu to kolejna okazja, by pomóc Sandrze Biekierz z Wałbrzycha. To mama trójki dziewczynek, która choruje na...