Trwa przebudowa budynku urzędu miasta pod Śnieżką. Inwestycja o wartości 20 mln zł przy głównym deptaku

Wejście do budynku będzie od strony deptaka i nie będzie już barier architektonicznych. Jak zapewnia burmistrz Karpacza, wszystko idzie zgodnie z planem i w październiku władze miasta i urzędnicy powinni wrócić do przebudowanego obiektu. Samorząd pozyskał na ten cel 15 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu.

Wkład miasta to 4 mln zł, ale są koszty dodatkowe, więc zakładam, że zmieścimy się w 20 mln zł. Poza ścianami nośnymi tam jest wymiana wszystkiego. Budynek jest mocno wyeksploatowany. To totalna modernizacja, termomodernizacja, dostosowanie do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Dobudowano dodatkowy moduł, dzięki czemu pomieścimy wszystkich urzędników. Jest tez winda, dwa miejsca garażowe, rozwiązania smart, które są niezbędne - powiedział Radosław Jęcek.