Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady miasta i na burmistrza w Karpaczu

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: TALAGA Andrzej Piotr: pozycja 12 : 30,17% (35 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: DYGAS Zbigniew: pozycja 13 : 4,31% (5 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: CZERWINKA Kamil Janusz: pozycja 14 : 65,52% (76 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: CZUBAK Mirosław Piotr: pozycja 12 : 17,65% (21 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: SOCHOWICZ Mateusz Paweł: pozycja 13 : 13,45% (16 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: SERWINIS Jarosław: pozycja 14 : 68,91% (82 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: PATEK Krzysztof: pozycja 12 : 26,57% (38 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: PAKUL Krzysztof Janusz: pozycja 13 : 55,24% (79 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: FISCHER Adrian Dominik: pozycja 14 : 18,18% (26 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: JANISZEWSKI Dariusz Krzysztof: pozycja 12 : 55,66% (59 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ KUBIK STOP BETONOZIE: KUBIK Grzegorz Piotr: pozycja 17 : 44,34% (47 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: LUBOWIŃSKI Piotr Jerzy: pozycja 13 : 47,01% (63 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIECZYSŁAW PAJDZIK: PAJDZIK Mieczysław Stanisław: pozycja 21 : 52,99% (71 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: KALUPA Tadeusz: pozycja 12 : 47,54% (58 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: FRYTZ Tobiasz Michał: pozycja 14 : 29,51% (36 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERT JANKOWSKI: JANKOWSKI Robert Piotr: pozycja 16 : 22,95% (28 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: KOŚCISZ Noemi: pozycja 12 : 70,64% (77 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: GOŁDYS Małgorzata Bożena: pozycja 14 : 29,36% (32 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 8

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: SOCHA Damian Rafał: pozycja 12 : 45,74% (43 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: SKOWRON Nela Monika: pozycja 13 : 15,96% (15 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: BARANOWSKI Kamil: pozycja 14 : 38,3% (36 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: SEWERYN Irena Halina: pozycja 12 : 31,75% (40 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: TWARDUCHOWSKA Sylwia Ewa: pozycja 13 : 30,95% (39 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: JANISZEWSKI Maciej Stanisław: pozycja 14 : 37,3% (47 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW CZERNIAK: CZERNIAK Wiesław Władysław: pozycja 11 : 48,73% (77 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: BŁAŻEJEWSKA Agnieszka Sława: pozycja 12 : 51,27% (81 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: SKARŻYŃSKI Ilona Sylwia: pozycja 14 : 29,32% (39 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA WESOŁOWSKIEGO: WESOŁOWSKI Wojciech: pozycja 15 : 70,68% (94 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: STANISZEWSKA Joanna Agnieszka: pozycja 12 : 49,67% (76 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: BRANICKI Jarosław Marek: pozycja 13 : 34,64% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: MIROŃCZUK Urszula: pozycja 14 : 15,69% (24 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW CZERNIAK: TALAGA Patryk Andrzej: pozycja 11 : 38,19% (55 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIELONY KARPACZ KAMIL BERDYS: BERDYS Kamil: pozycja 18 : 29,17% (42 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY BOROWY: BOROWY Joanna Agnieszka: pozycja 19 : 32,64% (47 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: GRYNKIEWICZ Agata Maria: pozycja 12 : 41,61% (57 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: POKÓJ Mateusz Kacper: pozycja 13 : 23,36% (32 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOBIASZ FRYTZ - KARPACZ DLA MIESZKAŃCÓW: UKLEJA Jerzy Kazimierz: pozycja 14 : 35,04% (48 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY KARPACZ”: ŻYŁA Małgorzata Maria: pozycja 12 : 55,1% (54 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KARPACZ WSPÓLNA SPRAWA: KOSTKA Wojciech Jakub: pozycja 13 : 10,2% (10 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MOTYLSKI JANUSZ: MOTYLSKI Janusz: pozycja 20 : 34,69% (34 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na burmistrza w Karpaczu

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na burmistrza w Karpaczu

Kto może kandydować na burmistrza w wyborach samorządowych?

Na burmistrza może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na burmistrza?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.