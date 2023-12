Przegląd tygodnia z 31.12.2023 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 24.12 do 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Karpacz, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wystrzały, głośne huki i mocne światła – fajerwerki i petardy, którymi ludzie witają nadejście Nowego Roku, dla wielu zwierząt są źródłem ogromnego stresu, a co za tym idzie, nawet fizycznego cierpienia. Pojawiają się już kilka dni przed sylwestrem i mają jeszcze miejsce nawet w pierwszych dniach stycznia. Nie można ich całkowicie uniknąć, co więc zrobić, by pomóc naszym pupilom spokojnie przeżyć te trudne dni?

Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany wśród rodziny, bliskich i przyjaciół. Stało się tradycją spotkanie wigilijne i noworoczne milickich morsów. Od kilku lat Milicki Klub Morsa gromadzi się na kąpielisku Karłów, aby wspólnie wziąć udział w wigilijnej kąpieli, życzyć sobie wszystkiego dobrego i podzielić się opłatkiem.