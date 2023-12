Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Karpaczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.12 do 23.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „PlayStation 5 w wersji Wiedźmin wygląda znakomicie. Spełnienie marzeń każdego fana? Zobacz, jak się prezentuje”?

Przegląd tygodnia: Karpacz, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 PlayStation 5 w wersji Wiedźmin wygląda znakomicie. Spełnienie marzeń każdego fana? Zobacz, jak się prezentuje Marzysz o PlayStation 5 z Wiedźmina? Już nie musisz sobie wyobrażać, jak znakomicie mogłaby wyglądać konsola Sony w takiej odsłonie. Teraz możesz to zobaczyć na zdjęciach, które u fanów z pewnością wywołają westchnienie zachwytu. Nie wierzysz? Przekonaj się sam. 📢 Tyle Biedronka przeznaczy na podwyżki w 2024. Ile zarobi kasjer, magazynier i kierownik? To rekordowe sumy Początek roku to dobra okazja do rozmów o podwyżkach. Wzrośnie płaca minimalna, a wielu pracodawców już teraz informuje swoich pracowników o kwotach wynagrodzeń. Biedronka na podwyżki płac zamierza przeznaczyć ponad 600 mln złotych. Jakie to konkretnie kwoty? Ile zarobi kasjer, magazynier, a ile kierownik w 2024? Sieć przygotowała rekordowe podwyżki płac.

📢 „Zjechaliśmy kapelą...”. Koncert kolęd łemkowskich w Legnicy Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi to państwowa instytucja kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi oraz zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa. W ramach swojej działalności Instytut zorganizował cykl koncertów pt. „Zjechaliśmy kapelą... w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia” w wielu miastach w Polsce, by pokazać piękno polskiej tradycji, w tym szczególnym okresie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Karpacz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niesamowite poranne i wieczorne niebo nad Dolnym Śląskiem - zobaczcie zdjęcia z Wałbrzycha! Mieszkańcy regionu regularnie obserwują niesamowite zjawiska atmosferyczne na wieczornym i porannym niebie. W ostatnich dniach feerię barw można było zaobserwować nad całym regionem. Mamy ciekawe zdjęcia z Wałbrzycha oraz okolic, gdzie zachód słońca 18 grudnia 2023 i wschód słońca 19 grudnia prezentował się wyjątkowo spektakularnie. Zobaczcie.

📢 Jak panierować karpia na święta? Oto 3 sposoby na chrupiącą skórkę. Dzięki prostym trikom bułka nie odpadnie Chrupiąca panierka na karpiu nie jest trudna do zrobienia. Najczęściej przyrządza się ją z bułki tartej i mąki pszennej. Na wieczerzę wigilijną proponuję nie zatrzymywać się tylko na klasycznej panierce, ale urozmaicić ją o zioła, przyprawy i rozkruszone orzechy. Poznaj sprawdzony patent na domową panierkę do karpia. 📢 Znany aktor przed sądem w Olecku Jak wynika z ustaleń prokuratury z Olecka, która wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi I., aktor miał dotkliwie pobić 35-letniego Dawida K., który był przez niego zatrudniony. 📢 PTTK znowu przyjmuje oferty na dzierżawę schroniska Samotnia. Koszty przyszłego najmu zwalają z nóg? Będą chętni? Powraca sprawa dzierżawy schroniska Samotnia w Karkonoszach. PTTK ogłosiło właśnie kolejny konkurs. Warunki mogą zwalić z nóg. Dzierżawca ma płacić wysoki czynsz oraz wykonać w schronisku poważne prace remontowe. Turyści obawiają się, że to spowoduje, iż ceny w schronisku będą jak w luksusowym hotelu.

📢 W miastach odwilż, a na Dzikowcu piękna zima. Zapraszają na narty w święta i w Sylwestra. I sensacja, otworzą górną część stoku! ZDJĘCIA W Boguszowie - Gorcach i miastach powiatu wałbrzyskiego oraz w całym regionie odwilż, a po zimie zostało tylko wspomnienie. Są jednak miejsca, gdzie można oddać się białemu szaleństwu. Na Dzikowcu w Boguszowie - Gorcach zjedziecie na nartach, sankach i ulepicie bałwana. OSiR zaprasza na narty w święta i Sylwestra i zapowiada otwarcie górnej części stoku! Na Dzikowcu zobaczycie białe święta. Jak przewidują meteorolodzy, w 1 i 2 dzień świąt będą opady śniegu. Tak wygląda zima na Dzikowcu w obiektywie Michała Jabłońskiego.

📢 Niezwykła galeria rękodzieła z drewna i stali powstała w Wałbrzychu. Zachwycające przedmioty w rustykalnych wnętrzach, zobaczcie ZDJĘCIA W Wałbrzychu powstała nowa Galeria rękodzieła stali i drewna. To połączenie dwóch światów i dwóch pasji wałbrzyszan wrażliwych na sztukę i piękno. Jarek Piątek tworzy prawdziwe dzieła sztuki z drewna, a Łukasz Sypek zakochany jest w metalu, przedmioty wychodzące spod jego ręki to małe arcydzieła. To niezwykłe połączenie można już podziwiać w Wałbrzychu, w klimatycznej przestrzeni przy ul. Chrobrego.

📢 W Miłkowie, przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza stanie ogromne centrum handlowe. Co w nim będzie, kiedy otwarcie? Zobacz wizualizacje Nabierają konkretów plany budowy wielkiego centrum handlowego w Miłkowie przy drodze wojewódzkiej do Karpacza. Przystanek Karkonosze wybuduje grupa Europlan Artura Koziei, znanego w naszym regionie między innymi z budowy ośrodka Lake Hill w Sosnówce, inwestycji mieszkaniowych w Jeleniej Górze oraz odbudowy hotelu Sansoucci w Karpaczu. Inwestor poinformował, że otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę największego w Karkonoszach parku handlowego. Co w nim będzie? Kiedy zrobimy zakupy?

