Prasówka z całego tygodnia 7.01.2024 w Karpaczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Karpacz, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Początek nowego roku nie dla wszystkich zaczął się pomyślnie. Oto lista nieruchomości, które komornicy będą licytować w styczniu 2024 roku na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania można kupić za bezcen. Są wśród nich małe lokale dla jednej czy dwóch osób, ale także okazałe domy dla dużych rodzin. Łączy je jedno, wszystkie mają obniżoną cenę wywoławczą. Szczegóły i ceny nieruchomości wystawionych na licytacje komornicze znajdziecie pod zdjęciami.

Prokuratorka prowadząca sprawę zabójstwa na Nowym Mieście w Wałbrzychu mówi wprost: od około 20 lat w naszym mieście nie było takiej sprawy jak ta. Tak trudnej i tak poszlakowej. Sprawca po uduszeniu ofiary, przykrył ciało dywanem i podpalił. Zakładano kilkanaście wersji zdarzenia i sprawdzano kilkadziesiąt osób - potencjalnych sprawców. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i choć oskarżony do końca nie przyznawał się do winy, skazał go na 25 lat więzienia. Kluczowa była ekspertyza DNA i miejski monitoring.