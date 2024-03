Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Karpaczu. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Karpacza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nowatorskie porody w Wałbrzychu, jedyne takie w Polsce! W szpitalu będzie mógł nocować ojciec dziecka w specjalnym pokoju rodzinnym”?

Przegląd lutego 2024 w Karpaczu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nowatorskie porody w Wałbrzychu, jedyne takie w Polsce! W szpitalu będzie mógł nocować ojciec dziecka w specjalnym pokoju rodzinnym Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu wprowadza nowatorską formułę porodów rodzinnych. Od 1 marca br. kobiety będą mogły nocować w szpitalu razem z ojcami swoich dzieci! To prawdziwy przełom. Dzięki temu ojcowie maluchów będą mogli wspierać mamy podczas porodu i w dochodzeniu do siebie po nim. Usługa będzie bezpłatna. A rodzina będzie miała własny pokój wyposażony w nowoczesny węzeł sanitarny. 📢 Botki damskie na wiosnę 2024. Zobacz najmodniejsze modele na ten sezon. Jeden na granicy kiczu! Sprawdź, z czym je stylizować Botki damskie są niezwykle uniwersalnym rodzajem obuwia. W zależności od modelu można je nosić od jesieni aż po późną wiosnę. Pasują do różnorodnych spodni, sukienek, jak i spódnic. A jakie wybrać na wiosnę 2024? Zobacz, które z botków są obecnie modne, a także sprawdź, jak je stylizować. Wśród propozycji pojawił się także model, który jeszcze do niedawno śmiało można by uznać za... kit.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje atrakcyjne nieruchomości na Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica - ceny, zdjęcia Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w lutym 2024 około dwudziestu nieruchomości na terenie całej Polski. Kilka z nich to atrakcyjne tereny w dolnośląskich miastach, a ich ceny nie są wygórowane. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Prasówka marzec Karpacz: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Karpacza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim zawodnicy pobiegną przez Śnieżkę, Szrenicę i Śnieżne Kotły. Bieg upamiętnia alpinistę Tomka Kowalskiego Po raz dziesiąty zawodnicy zmierzą się z górskimi warunkami i wymagającą trasą podczas startu w Zimowym Ultramaratonie Karkonoskim. Zawody uchodzą za jedne z najtrudniejszych tego typu zimowych zmagań w Polsce. Bieg jest memoriałem Tomka Kowalskiego - alpinisty i ultramaratończyka, który zginął jedenaście lat temu podczas zimowej wyprawy na Broad Peak.

📢 Odmładzające fryzury dla każdej czterdziestolatki. Panie w tym wieku mają w czym wybierać. Oto uczesanie, które odejmują wizualnie lat Odmładzające fryzury to recepta na atrakcyjny i młody wygląd. W takim razie, jakie uczesania damskie dla 40-latek będą najlepsze? Oto kilka naszych propozycji dla kobiet, które pragną odjąć sobie wizualnie kilka lat? 📢 Najpiękniejsze polskie schroniska górskie na starych zdjęciach i pocztówkach. Jak wyglądały te kultowe miejsca przed wojną i w czasach PRL? Schroniska górskie mają niesamowity klimat, a gdy ogląda się je na starych zdjęciach i pocztówkach z czasów PRL, sprzed II wojny światowej, a nawet z XIX w., stają się jeszcze bardziej magiczne! Przekonajcie się, jak wyglądało 10 najpiękniejszych, kultowych schronisk górskich w Polsce w czasach naszych rodziców, dziadków i pradziadków dzięki galerii starych zdjęć i pocztówek. Ależ to był klimat!

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 Najbardziej bajkowe zakątki Europy, o których możesz nie mieć pojęcia. Są tak piękne, że trudno uwierzyć w ich istnienie Jeżeli nosisz w sobie chęć odkrywania zachwycających scenerii, nie pożałujesz wizyty w najbardziej bajkowych zakątkach Europy. Oto miejsca, które oczarowują swoją urodą od pierwszego wejrzenia – tam z pewnością przeniesiesz się myślami do magicznych krain, które możesz pamiętać z dziecięcych lat.

📢 Upada Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj do firmy wkroczył syndyk ZDJĘCIA Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta? 📢 Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

📢 Przejechali się nowym tunelem S3 koło Starych Bogaczowic na Dolnym Śląsku. Ale to robi wrażenie, zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali się nowym tunelem TS 26, a film opublikowali w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać. To robi wrażenie! Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie! 📢 Protest rolników na Dolnym Śląsku. W Sadach Górnych blokowali rondo, to jeszcze nie koniec ZDJĘCIA Ogólnopolski protest rolników może trwać nawet 10 dni. Dzisiaj w kilku miejscach Dolnego Śląska rolnicy blokowali ruch uliczny. "Sorry, ale tylko tak będziemy słyszani" - głosiły napisy na transparentach. Zobaczcie zdjęcia z protestów na S3 w Sadach Górnych.

📢 Dolnoślązak zrobił wyjątkowe zdjęcie Śnieżki. Naukowcy z NASA byli zachwyceni niezwykłą fotografią! Marcin Ślipko, geodeta z wsi Snowidza w powiecie jaworskim, zajmujący się hobbystycznie astrofotografią, uchwycił na zdjęciu konstelację Oriona nad Śnieżką i Domem Śląskim. To ujęcie zachwyciło naukowców z NASA, którzy ogłosili je Astronomicznym Zdjęciem Dnia. Do tej pory takie wyróżnienie spotkało tylko 10. Polaków. Dziennie ubiegają się o nie tysiące astrofotografów. Na stronę NASA z tymi zdjęciami wchodzi ponad milion użytkowników. 📢 PTTK rozstrzygnęło konkurs. Kto będzie zarządzać kultowym schroniskiem Samotnia? Spółka PTTK Sudeckie Hotele i Schroniska podjęła decyzję w sprawie dzierżawy schroniska Samotnia w Karpaczu. 📢 Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

📢 Karkonoski Park Narodowy zamknął zielony szlak nad rzeką Kamienną. Woda wdarła się na ścieżki i je zalewa. Na Śnieżce wieje wiatr 120 km/h AKTUALIZACJA. 6 lutego godz. 10.00

Szlak zielony, podmywany wczoraj przez wody Kamiennej jest ponownie otwarty. Zamknięty był odcinek od Betonowego Mostu do punktu informacyjno-kasowego przy Wodospadzie Szklarki. 📢 To najdroższa kawalerka na sprzedaż na Pomorzu. Oferta z lutego 2024 r. Kosztuje fortunę, ale co za widok! Kawalerka marzeń zlokalizowana jest w samym sercu Gdańska. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim prawie 2 mln złotych. Luksusowy apartament ma najwyższą cenę spośród kawalerek w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w woj. pomorskim. Oferta pochodzi z lutego 2024 r. Zobacz, jak to mieszkanie prezentuje się na zdjęciach.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Karpacz, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Karpacza Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek na zboczu Śnieżki zarejestrowano telefonem. Film krąży w internecie, opublikowany ku przestrodze”? 📢 Śmiertelny wypadek na zboczu Śnieżki zarejestrowano telefonem. Film krąży w internecie, opublikowany ku przestrodze Nagranie mrozi krew. Widać na nim piękny zimowy górski krajobraz, czyste niebo, słońce i Śnieżkę. Na szczycie sporo ludzi, którzy wykorzystali piękną zimową pogodę. Większość z nich nawet nie zdaje sprawy z niebezpieczeństwa i z tego, że jeden fałszywy krok na oblodzonym stoku, może kosztować życie. Opublikowany "ku przestrodze", jak głosi napis na filmiku. Porażające jest jednak to, że wielu ludzi wciąż nie wyciąga wniosków. Komentarze pod filmem mówią same za siebie. Bagatelizowanie zagrożenia i totalna znieczulica.

