Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Karpacz, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Nagranie mrozi krew. Widać na nim piękny zimowy górski krajobraz, czyste niebo, słońce i Śnieżkę. Na szczycie sporo ludzi, którzy wykorzystali piękną zimową pogodę. Większość z nich nawet nie zdaje sprawy z niebezpieczeństwa i z tego, że jeden fałszywy krok na oblodzonym stoku, może kosztować życie. Opublikowany "ku przestrodze", jak głosi napis na filmiku. Porażające jest jednak to, że wielu ludzi wciąż nie wyciąga wniosków. Komentarze pod filmem mówią same za siebie. Bagatelizowanie zagrożenia i totalna znieczulica.

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać.

Poważny wypadek na Drodze Krajowej nr 8 na trasie Bardo - Dębowina. Kierująca samochodem osobowym straciła panowanie nad kierownicą i dachowała. Samochód wylądował w przydrożnym rowie. Kobiecie pomogli przypadkowo przejeżdżający tamtędy ratownicy medyczni.

Wczorajszy (30.01) tragiczny wypadek na Śnieżce w smutnych okolicznościach przypomniał o tym, jak groźne potrafią być Karkonosze. Choć wydaje się, że szlaki są łatwe, a wysokości nie za duże, to w zimowych warunkach, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla turystów. Rośnie ono w czasie ferii, gdy do Karpacza przyjeżdżają weekendowi turyści. Sprawdź, jak wędrować w Karkonoszach, by było bezpiecznie i miło. Dowiedz się, jak się przygotować do zimowej wycieczki w Karkonosze.