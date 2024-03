Przegląd prasy Karpacz 22.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Karpaczu

Wybory samorządowe 2024 w Polsce przeprowadzone zostaną już wkrótce. Dowiedz się, kto jest kandydatem do rady gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na wójta. Kto pojawił się na listach wyborczych? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Prasówka 22.03 Karpacz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Spowiedź, zwana inaczej sakramentem pokuty i pojednania, w chrześcijaństwie jest obrzędem niezwykle ważnym. Ma pomóc w nawróceniu, zbliżeniu się do Boga i kościoła oraz stawaniu się lepszym człowiekiem. Przed świętami wielkanocnymi przystąpienie do spowiedzi nie jest obowiązkowe, lecz wskazane. Zazwyczaj wiemy, co należy wyznać w konfesjonale, ale o czym nie mówić? Sprawdź!