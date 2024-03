Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Karpacz, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Karpaczu. Czy jesteś na bieżąco?”?

Przegląd tygodnia: Karpacz, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Karpaczu. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Karpacza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nowatorskie porody w Wałbrzychu, jedyne takie w Polsce! W szpitalu będzie mógł nocować ojciec dziecka w specjalnym pokoju rodzinnym”? 📢 Horoskop na marzec 2024. Będzie to miesiąc wielkich zmian, a dla jednego znaku zodiaku pojawią się nowe życiowe możliwości W marcu pożegnamy astrologiczną zimę i powitamy wiosnę. W tym miesiącu czeka nas również zmiana czasu. Gwiazdy mówią, że ten miesiąc będzie wyjątkowy. Niektóre znaki zodiaku poczują energię, której dawno nie doświadczyli. Osoby urodzone w pierwszym półroczu powinny uważać, a z kolei te z ostatnich trzech miesięcy roku czekają wielkie zmiany. Przeczytaj horoskop na marzec dla każdego znaku zodiaku.

📢 Nowatorskie porody w Wałbrzychu, jedyne takie w Polsce! W szpitalu będzie mógł nocować ojciec dziecka w specjalnym pokoju rodzinnym Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu wprowadza nowatorską formułę porodów rodzinnych. Od 1 marca br. kobiety będą mogły nocować w szpitalu razem z ojcami swoich dzieci! To prawdziwy przełom. Dzięki temu ojcowie maluchów będą mogli wspierać mamy podczas porodu i w dochodzeniu do siebie po nim. Usługa będzie bezpłatna. A rodzina będzie miała własny pokój wyposażony w nowoczesny węzeł sanitarny.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Karpacz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tost z serem i szynką po francusku. Poznaj kanapkę na gorąco croque monsieur. Najważniejszy jest kremowy sos Kuchnia francuska kojarzy się smakoszom z elegancją i wyrafinowanym smakiem. Jednak wiele potraw przygotowywanych jest na bazie łatwo dostępnych składników o wysokiej jakości. Jedną z popularnych przekąsek jest kanapka croque monsieur. Zobacz, jak zrobić ją we własnej kuchni.

📢 Jelly nails, czyli paznokcie inspirowane galaretką. Jak wygląda ta stylizacja? Oryginalnie! Pasować będzie do każdej wiosennej stylizacji Jelly nails to powracający hit z lat 90. XX wieku i idealna stylizacja na zbliżającą się porę roku. Ten kolorowy manicure jest jednocześnie delikatny i efektowny. Nie ma znaczenia, czy masz długie, czy krótkie pazurki. Świetnie się sprawdzi także na każdym kształcie płytki. Skuś się na jelly nails, a odmienisz wygląd swoich dłoni. 📢 Nowy sposób na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Polsce Czy rewitalizacja jest receptą na deficyt mieszkaniowy? Pustostany stanowią 12 proc. budynków w Polsce. Adaptacje starych kamienic, zabudowań powojskowych czy starych fabryk to szansa na ożywienie mieszkaniówki. 📢 Botki damskie na wiosnę 2024. Zobacz najmodniejsze modele na ten sezon. Jeden na granicy kiczu! Sprawdź, z czym je stylizować Botki damskie są niezwykle uniwersalnym rodzajem obuwia. W zależności od modelu można je nosić od jesieni aż po późną wiosnę. Pasują do różnorodnych spodni, sukienek, jak i spódnic. A jakie wybrać na wiosnę 2024? Zobacz, które z botków są obecnie modne, a także sprawdź, jak je stylizować. Wśród propozycji pojawił się także model, który jeszcze do niedawno śmiało można by uznać za... kit.

📢 Szukasz nowych pomysłów na wycieczki i urlop? Odkryj 5 nowych atrakcji w Polsce na wiosnę i lato 2024 Jeśli szukasz świeżych wrażeń i nowych miejsc do odkrycia, Polska w roku 2024 oferuje wiele atrakcji, które przyciągną zarówno miłośników przyrody, górskich wędrówek, jak i rodzin z dziećmi. Oto lista top 5 nowych miejsc, na które warto zwrócić uwagę.

📢 Omiš w Chorwacji – odkryj niezwykłe miasto piratów. 7 miejsc, które warto zobaczyć w dalmatyńskim kurorcie Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

📢 Czeski turysta zjechał "rynną śmierci" ze Śnieżki. Wyciągnęli go ratownicy górscy. Stan poszkodowanego jest ciężki 32- letni Czech spadł dzisiaj (24.02) około godz. 13.00 z drogi łańcuchowej prowadzącej na Śnieżkę, wpadł do Kotła Łomniczki i zjechał tzw. "rynną śmierci". Na pomoc pospieszyli ratownicy górscy z Czech oraz z Karkonoskiej Grupy GOPR. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce. Mężczyznę udało się wyciągnąć. Jego stan jest poważny. Został przetransportowany do szpitala w Hradcu Kralove. To kolejny poważny wypadek na zboczach Śnieżki, niemal w tym samym miejscu. 31 stycznia śmierć ponieśli dwaj turyści z Polski, którzy ześlizgnęli się do Kotła Łomniczki.

