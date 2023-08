Prasówka tygodniowa z 20.08.2023 w Karpaczu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Karpacz, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Ulewy, burze i nawałnice od dwóch dni utrudniają życie mieszkańcom Dolnego Śląska. Trudna sytuacja jest w kilku miejscowościach. Workami z piaskiem broni się m.in. Jelenie Góra. Zalany jest Podgórzyn i Maciejowa. Z brzegów wystąpiła rzeka w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry. W wielu miastach studzienki kanalizacyjne nie przyjęły wody i nie można było przejść suchą stopą przez ulice i osiedlowe parkingi, tak było choćby w Świebodzicach. Tymczasem, dzisiaj, 18 sierpnia zapowiadane są kolejne burze i ulewy na Dolnym Śląsku.

Kto żyw niech do Książa, bogatego grodu bieży, by pląsy kraśnych białogłów i najprzedniejszych polskich wojów krwawe boje zobaczyć. Przybywajcie co żywo na turniej rycerski do Zamku Książ w Wałbrzychu w sobotę i niedzielę (19-20 sierpnia 2023). Wstęp wolny!