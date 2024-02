Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Dzisiaj (30.01) rano doszło do nieszczęśliwego zdarzenia przy ulicy Karkonoskiej w Sosnówce w powiecie karkonoskim. Zginął 25-letni pracownik firmy zajmującej się wywozem śmieci.

Zakończyły się działania ratowników Karkonoskiej grupy GOPR i LPR na Śnieżce. Z potwierdzonych informacji wiadomo, że nie trzy osoby, a dwie spadły ze Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Obaj mężczyźni zginęli. Ratownicy górscy z Polski i Czech wykluczyli, że była tam trzecia osoba. Wiadomo, kim są zmarli. To 23-letni mieszkaniec województwa lubuskiego i 47-latek z Dolnego Śląska.

Powrót kolei pod Śnieżkę jest na ostatniej prostej. Trwają prace przy budowie torowiska w Karpaczu i jest szansa, że po 24 latach znowu pojedziemy z Jeleniej Góry pociągiem na wycieczki w Karkonosze. Kiedy to nastąpi?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Karpacza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Śliczne stado saren i jeleni krąży po Szklarskiej Porębie w okolicy Zbójeckich Skał. Nie boją się ludzi i "pozują" do zdjęć. Ostatnio widziane były na terenie ogródków działkowych. Zdjęcia z wdzięcznymi zwierzętami opublikował w mediach społecznościowych pan Paweł Pawlak, miłośnik regionu. I wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy boją się, że sarny spotka taki sam los, jak oswojonego jelenia Bartka, który zginął z rąk myśliwego. A inni, że ściągną wilki.

Wiatr o prędkości ponad 200 kilometrów na godzinę szalał na najwyższym szczycie Karkonoszy, sprawiając, że Polska zapisuje się w historii jako miejsce z największą prędkością wiatru na świecie. Mocne wiatry w Karkonoszach to zjawisko, które nie zaskakuje, ale zawsze robi wrażenie.

Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

Trwają działania na obwodnicy Bolkowa. Prawdopodobnie w wyniku silnego podmuchu wiatru, auto ciężarowe przewróciło się na bok. Wyznaczono objazdy dla kierowców jadących z Jeleniej Góry do Wrocławia oraz w drugą stronę.

Dzisiaj (22 stycznia) nad ranem w hotelu Sandra Spa w Karpaczu wybuchł pożar. Strażacy zjawili się natychmiast. Ewakuowano gości oraz personel hotelu. Trwa dogaszenie źródła ognia i oddymianie obiektu.

Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Hotel Orlinek w Karpaczu to jeden z symboli luksusowego wypoczynku w Karkonoszach. Zbudowany w stylu sudeckim, z dużą restauracją i tarasami widokowymi, cieszył się przed wojną wielką popularnością. W PRL także działał tu hotel, a imprezy urządzane w Orlinku, obrosły legendą. Bywały tu gwiazdy estrady, politycy i sportowcy. Hotel zamknięto w 1997 roku. Wydawało się, że podzieli los innych popadających w ruinę budowli. Tak się nie stanie. Hotel Orlinek właśnie kupił Artur Kozieja, znany właściciel hoteli, który w Karpaczu wzorowo odrestaurował zabytkowy hotel Sanssouci. Artur Kozieja zamierza przywrócić Orlinkowi dawny wygląd i renomę.