Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Karpaczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w lutym 2024 około dwudziestu nieruchomości na terenie całej Polski. Kilka z nich to atrakcyjne tereny w dolnośląskich miastach, a ich ceny nie są wygórowane. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Ogólnopolski protest rolników może trwać nawet 10 dni. Dzisiaj w kilku miejscach Dolnego Śląska rolnicy blokowali ruch uliczny. "Sorry, ale tylko tak będziemy słyszani" - głosiły napisy na transparentach. Zobaczcie zdjęcia z protestów na S3 w Sadach Górnych.

Pączki, faworki i róże karnawałowe nie pozostawiają nikogo obojętnym w tłusty czwartek. Półki sieciowych cukierni, piekarni, dyskontów spożywczych oraz hipermarketów w karnawale uginają się od pączków z najróżniejszym nadzieniem. Zaprosiliśmy zaprzyjaźnione redakcje oraz czytelników na Facebooku do przedstawienia pączków, którymi świętowali tłusty czwartek.

Do kolejnego wypadku doszło dzisiaj po południu (6 lutego) na Śnieżce! Grupa turystów z Czech schodziła z góry Drogą Jubileuszową, jedna z uczestniczek wyprawy poślizgnęła się i spadła - informuje Horska Sluzba Krkonose. Czesi szli nieczynnym szlakiem po polskiej stronie Śnieżki. Wezwano helikopter, interweniowali ratownicy górscy z Polski i Czech.

Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

Spółka PTTK Sudeckie Hotele i Schroniska podjęła decyzję w sprawie dzierżawy schroniska Samotnia w Karpaczu.

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.