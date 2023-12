Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Karpaczu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Karpacza najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wyjątkowe ozdoby na choinkę ze sznurka na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze dekoracje z makramy na świąteczne drzewko – zobacz galerię”?

Przegląd listopada 2023 w Karpaczu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wyjątkowe ozdoby na choinkę ze sznurka na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze dekoracje z makramy na świąteczne drzewko – zobacz galerię Ozdoby na choinkę z makramy to pomysł na wyjątkową dekorację choinki na Boże Narodzenie 2023. Warto w tym roku zdecydować się na ozdoby świąteczne ze sznurka DIY, które są teraz najmodniejsze. Makrama to nietuzinkowa dekoracja na Boże Narodzenie, która jest ekologiczna i pięknie ozdobi świąteczne drzewko. Podsuwamy garść pomysłów na wyjątkowe bożonarodzeniowe dekoracje hand made, którymi klimatycznie ozdobimy dom. 📢 Szokujące nagranie z udziałem Gabriela Seweryna. Mężczyzna płacze i krzyczy, że go dusi, a w tle stoi karetka pogotowia Płacz i wołanie o pomoc na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna – w sieci krąży film z jego udziałem nagrany w pobliżu jego pracowni na Rynku.

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu w 2023 roku. Wybieracie się? Jesli tak to szykujcie się na spore wydatki Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu od lat budzą niesłabnące zainteresowanie. Ile w 2023 roku zapłacimy za kubek grzanego wina? Jak kształtują się ceny w strefie gastronomicznej? Czy można tam znaleźć rękodzielnicze prezenty, a jeśli tak to ile kosztują? Jarmark wystartował w piątek 24 listopada 2023, a my postanowiliśmy to wszystko sprawdzić. Wybierając się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, warto przygotować gruby portfel.

Prasówka grudzień Karpacz: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Karpacza. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bus z pasażerami wypadł z jezdni na trasie pomiędzy Świeradowem-Zdrojem a Szklarską Porębą. Trudne warunki na dolnośląskich drogach Bus z pasażerami wypadł z jezdni. Auto zatrzymało się dopiero na pobliskim drzewie. Kierowcy na południu Dolnego Śląska muszą uważać. Na drogach panują trudne warunki.

📢 12 najtańszych jarmarków bożonarodzeniowych Europy. Ile kosztuje weekendowa wycieczka? Polskie miasto ukrytym zwycięzcą rankingu Który jarmark bożonarodzeniowy jest najtańszy w Europie? Gdzie grzane wino, pyszne pierniki, ale też zwykłe posiłki i noclegi kosztują najmniej? Powstał ranking, stworzony przez brytyjskich ekspertów, wskazujący, w którym europejskim mieście wycieczka na jarmark świąteczny kosztuje najmniej. Pierwsze miejsce w zestawieniu zaskakuje, ale ukrytym zwycięzcą jest tak naprawdę jeden z polskich jarmarków! 📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

📢 To one były twarzami telewizji w PRL-u. Profesjonalne i naturalne. Zobacz dziennikarki i prezenterki Telewizji Polskiej za czasów PRL-u Telewizja w czasach PRL nieodłącznie będzie się nam kojarzyć z największymi gwiazdami tego czasu – pięknymi i mądrymi dziennikarkami i prezenterkami, które do dziś dla wielu są niedoścignionym wzorem. Prowadziły festiwale, programy informacyjne, teleturnieje i inne programy. Ich znakiem rozpoznawczym są klasa i nienaganny styl. Zobacz gwiazdy telewizji PRL. Pamiętasz je? 📢 Drogo na jarmarku świątecznym? Tyle wystawca musi zapłacić za stoisko w 2023 roku m.in. w Gdańsku, Opolu i Bydgoszczy Po dwa pierogi, lukrowane pierniki i grzańce, a w portfelu prawie 100 zł mniej. Ruszają świąteczne jarmarki. W największych miastach w Polsce jarmarki bożonarodzeniowe rozpoczynają się 4-5 tygodni przed świętami. Sprzedawcy przyjadą tam, gdzie mają więcej czasu na zarobek, ten musi być tym większy, im wyższa cena za stoisko w danym mieście. Sprawdziliśmy, ile płacą wystawcy za udział w świątecznym przedsięwzięciu w 2023 roku.

📢 Zima w wielu rejonach Dolnego Śląska! Jeśli chcesz wyruszać na szlak, pamiętaj o odpowiednim sprzęcie i ubiorze Mimo tego, że w kalendarzu mamy jeszcze listopad, w wielu rejonach Dolnego Śląska zapanowała już iście styczniowa pogoda. Mimo tego, że w Karpaczu, Jeleniej Górze czy Świeradowie - Zdroju zimy nie widać, to turyści wybierający się na wyższe partie Karkonoszy muszą pamiętać o odpowiednim sprzęcie i ubiorze - jest ślisko i bardzo zimno. 📢 Tragedia na drodze krajowej nr 8 pod Kłodzkiem. Nie żyje jeden z uczestników wypadku Dwa samochody osobowe zderzyły się w Boguszynie pod Kłodzkiem. Droga jest zablokowana. Mimo długiej reanimacji, życia jednego z kierowców nie udało się uratować. 📢 10 najpiękniejszych widoków w polskich górach. Ranking wskazuje miejsca w Tatrach, Karkonoszach i Beskidach, które wprost zapierają dech! Powstał ranking najpiękniejszych widoków w polskich górach. Internauci wskazali 10 miejsc, w których natura oszołamia i wzrusza, a panoramy to prawdziwa uczta dla oczu. Ranking obejmuje wszystkie polskie pasma górskie. Przekonajcie się, które zakątki zostały uznane za najpiękniejsze w Tatrach, Karkonoszach czy Beskidach. Zgadzacie się z wynikami?

📢 Sylwester w górach: ranking 22 najtańszych miejsc na powitanie Nowego Roku w Tatrach, Karkonoszach czy Bieszczadach Najwyższa pora zaplanować sylwestra 2024! Jeśli chcecie przywitać nadchodzący rok w Polsce, najlepszym miejscem do tego są oczywiście góry. Trudno o coś bardziej urokliwego niż sylwester we dwoje z kuligiem i góralską biesiadą wśród pięknych szczytów. Na szczęście sylwester w polskich górach wcale nie musi być drogi. Wyszukaliśmy najtańsze miejsca na przywitanie Nowego Roku w Tatrach, Bieszczadach, Karkonoszach, Beskidach i Górach Świętokrzyskich. Przekonajcie się, gdzie nocleg w sylwestrowy weekend kosztuje nawet tylko 400 zł!

📢 Ciężki wypadek na DK8. Samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na DK8 w Jordanowie Śląskim W środę (8 listopada) na drodze krajowej numer 8 zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ranne zostały dwie osoby. Jedna z nich jest w stanie ciężkim.

📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju. 📢 RANO Poznajcie listę smacznych pamiątek, które możecie przywieźć z wycieczki w dolnośląskie góry. Czekolada? Kawa? Co polecamy? Wiele osób lubi przywozić bliskim pamiątki z wycieczek. Co podarować z wyprawy do Karpacza, Szklarskiej Poręby, szlaków karkonoskich? Coraz więcej jest ciekawych propozycji. Są nie tylko oryginalne, ale także... smaczne. Wytwarzają je lokalni producenci, korzystając często z dawnych receptur i miejscowych składników. Sprawdźcie, co możecie kupić. Kliknijcie w galerię, by poznać najsmaczniejsze pamiątki z Karkonoszy i Gór Izerskich.

📢 Czarne paznokcie z brokatem w kolorze złota to idealny manicure na andrzejki. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

