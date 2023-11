Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Karpaczu. Czy jesteś na bieżąco?

Chcielibyście zamieszkać w dżungli zlokalizowanej w sercu miasta? Jest na to prosty sposób. Wystarczy zaaranżować mieszkanie w modnym stylu urban jungle. Koniecznie zajrzyjcie do przytulnego gniazdka zaprojektowanego przez architektów. Zobaczcie zdjęcia pięknego mieszkania rodziny z dwójką dzieci, gdzie królują modne kwiaty doniczkowe.

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

Wybierasz się w góry jesienią? Nie pozwól, by ominęło cię to niezapomniane widowisko, które jest częścią wspaniałej tradycji. Jesienią górskie tereny mienią się bielą za sprawą... maszerujących owiec. Co to jest redyk? Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

2 października po godz. 6 rano w okolicy Jaczkowa (powiat wałbrzyski) na torach został śmiertelnie potrącony mężczyzna. Na miejscu pracują służby. Na trasie kolejowej ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia Głównego trwają utrudnienia.