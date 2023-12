Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Karpaczu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

Kaki, nazywane także szaron lub persymoną, zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Stoją za nią przyjemny, słodki smak i stosunkowo niska cena. Jednak ten smaczny i wyjątkowo zdrowy owoc może prowadzić do nieprzyjemnych reakcji ze strony organizmu, w szczególności, gdy zje się go za dużo. Zobacz, kto i kiedy powinien unikać jedzenia kaki.

Paznokcie na święta to jedna z tych kwestii, która interesuje wiele kobiet. Jakie pazurki na Boże Narodzenie będą odpowiednie? Oczywiście możecie pójść w klasykę, ale my mamy dzisiaj dla ciebie propozycję, która z pewnością się spodoba wszystkim minimalistkom. Frosted nails wpisują się w zimową aurę i są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się nie zależnie od tego, co zamierzasz na siebie założyć.

Ozdoby na choinkę z makramy to pomysł na wyjątkową dekorację choinki na Boże Narodzenie 2023. Warto w tym roku zdecydować się na ozdoby świąteczne ze sznurka DIY, które są teraz najmodniejsze. Makrama to nietuzinkowa dekoracja na Boże Narodzenie, która jest ekologiczna i pięknie ozdobi świąteczne drzewko. Podsuwamy garść pomysłów na wyjątkowe bożonarodzeniowe dekoracje hand made, którymi klimatycznie ozdobimy dom.

Nie żyje znany głogowianin Gabriel Seweryn, wieloletni projektant futer i bohater kilku sezonu programu TTV „Królowe życia”. Versace z Głogowa zmarł we wtorek, 28 listopada. Miał 56 lat.

Płacz i wołanie o pomoc na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna – w sieci krąży film z jego udziałem nagrany w pobliżu jego pracowni na Rynku.

Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.