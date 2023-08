Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Karkonosze są może niższe od Tatr, ale skrywają nie mniej tajemnic, niezwykłości i niespodzianek. Zebraliśmy dla was 7 ciekawostek i opowieści o Karkonoszach, które sprawią, że nabierzecie ochoty na zwiedzanie tego niezwykłego pasma. Gdzie w Karkonoszach lądowały samoloty pasażerskie albo co ukazywała najstarsza pocztówka z Karpacza? Skąd wzięła się nazwa Karkonosze? Na te i więcej pytań znajdziecie odpowiedzi w naszej galerii.

Pożary latem to wciąż częsty scenariusz. Wysokie temperatury, suche podłoże, ogniska, grille czy rzucone gdziekolwiek niedopałki to prosty przepis na wzniecenie ognia. Ogień i dym mogą spowodować wiele problemów zdrowotnych, a nierzadko doprowadzić też do śmierci. Jak możemy się chronić przed dymem z pożaru?