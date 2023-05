Prasówka tygodniowa z 21.05.2023 w Karpaczu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Karpacz, 21.05.2023. 14.05 - 20.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zbilansowana i zdrowa dieta to warunek dobrej kondycji każdego psa. Opiekunowie oddanych czworonogów zapewne często zadają sobie pytanie, która karma dla psa jest najlepsza, co wynika z troski o sprawność i dobre samopoczucie pupila na co dzień. Podstawę psiego żywienia obok uwielbianych przysmaków czy naturalnego mięsa najczęściej tworzą bogate w składniki odżywcze karmy suche oraz mokre, zwykle podawane zwierzakowi zamiennie.

Słynny brytyjski dziennik „The Guardian” zabiera porady i wskazówki podróżnicze od swoich licznych czytelników. Właśnie opublikował listę najlepszych atrakcji Polski, stworzoną na podstawie porad zagranicznych turystów, którzy odwiedzili nasz kraj w ciągu paru minionych sezonów. Które polskie atrakcje najbardziej zachwyciły turystów z całego świata? Przekonajcie się – niektóre miejsca mogą zaskoczyć.