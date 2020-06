Tygodniowy przegląd prasy (Karpacz, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia coraz więcej warunków umożliwiających przystąpienie do strefy euro. Aktualnie można mówić o dwóch „zaliczonych” kryteriach. Musimy spełnić jeszcze dwa wymogi. KE właśnie opublikowała sprawozdanie na temat konwergencji, ocenia ono postępy członków UE w drodze do strefy euro.

Jessica Manning postanowiła stworzyć szczepionkę, korzystając z patogenów obecnych w ślinie komara. Jej idea ewoluowała i zaangażowała zespół naukowców do pracy nad uniwersalną szczepionką, która miałaby chronić przed jakimkolwiek wirusem przenoszonym przez owady. Pierwsze wyniki eksperymentów dały zaskakujący rezultat. Inni naukowcy patrzą na prace Manning z zachwytem. - To fundamentalne badania - stwierdzają.

Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny?

Już jutro w godzinach 10.00- 13.00 pod Wieżą w Siedlęcinie spotkasz ludzi, którzy wkładają całe serce w to co robią. U gospodyni i gospodarza może kupić to co najświeższe i najlepszej jakości. Serdecznie zapraszamy!