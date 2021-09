Przegląd prasy 19.09.2021 Karpacz, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Turystyka w Karkonoszach od lat ma się dobrze, podobnie jak zaplecze noclegowe. Czy wiecie, że w Świeradowie Zdroju istniał hotel, który kilkukrotnie zmieniał szyld. Najpierw Rübezahl, później FWP Celuloza i na końcu kultowy Kryształ. W czasach przed wybuchem I wojny światowej i kilka lat później przy hotelowym stawie pływano łódkami, a stylowe wnętrza zachęcały do odwiedzin. W latach 80-tych w "Krysztale" obywały się popularne dancingi, na które ściągali okoliczni mieszkańcy. Zobaczcie to kultowe miejsce na zdjęciach.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.09 a 18.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podziemia Kamiennej Góry w Lubaniu wykuto w bazalcie. To robi niesamowite wrażenie! Co znaleziono w sztolni depozytowej? [NOWE ZDJĘCIA]”?