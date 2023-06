Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sezon motocyklowy jak co roku tuszył już w kwietniu, ale to właśnie wakacje, sezon urlopowy i ciepłe weekendy sprawiają, że wyciągamy motocykle z garaży i wybieramy się w podróż w najdalsze zakątki Dolnego Śląska. To region, który ma do zaoferowania trasy pełne serpentyn w Sudetach, ale i Europejski Szlak Zamków i Pałaców, przygotowany na odwiedziny fanów dwóch kółek. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać w 2023 roku.

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, a do tego położonego w tak pięknej części kraju. Borowice to niewielka wioska, która położona jest w malowniczej części Karkonoszy, w Dolinie Pięciu Potoków. Magiczna miejscowość od lat przyciągała fanów poezji śpiewanej, którzy tłumnie gromadzili się na zielonej łące, żeby na świeżym powietrzu posłuchać Organka, Renaty Przemyk, Piotra Bukartyka czy zespołu Plateu. W Borowicach znajduje się też Kalevala, czyli cząstka Finlandii otwarta na gości oraz niemal bezludne szlaki turystyczne. Dlaczego jeszcze warto tu przyjechać? Zobaczcie na zdjęciach, zakochacie się!

Ceramika bolesławiecka, słynne kubki, talerze, miski z niebieskimi stempelkami, to jeden z hitów eksportowych Dolnego Śląska. W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu można było poznać między innymi tradycję wyrobów ceramicznych, a także historię miasta. Eksponaty rozproszone jednak były w dwóch budynkach, co nie ułatwiało zwiedzania. To się zmieni. Muzeum przenosi się właśnie do nowej siedziby. Wnętrza są imponujące. To połączenie nowoczesności, światowego designu z zabytkową zabudową. Obejrzycie wizualizacje. Kiedy otwarcie Muzeum?