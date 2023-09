Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Karpacz, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wrażliwość, uważność i wzajemne zrozumienie pomiędzy kobietami a mężczyznami to kluczowe elementy kapitału społecznego. Dla organizatorów kampanii społeczno-edukacyjnej MAKi, bez tych wartości Polska zaprzepaści szansę dalszego rozwoju. Ostatnia prezentacja tej kampanii, na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, zaowocowała wartościowymi dyskusjami i wymianą poglądów między ekspertami z różnych dziedzin: nauki, biznesu i sportu.

Okratek australijski rośnie w Polsce. To jeden z najbardziej zadziwiających grzybów, jakie można napotkać. Widząc go po raz pierwszy, można się zastanawiać, co to w ogóle jest. Zobacz, jak wygląda grzyb zwany palcami diabła, gdzie rośnie oraz czy jest jadalny.