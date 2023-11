Przegląd prasy z tygodnia 19.11.2023. Co działo się w Karpaczu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Jaki prezent dla chłopaka wybrać na mikołajki i nie wydać kroci? Dla wielu z nas to prawdziwe wyzwanie. Podpowiadamy, co jest na topie w 2023 roku. Zobacz, jaki mikołajkowy upominek sprawi frajdę partnerowi, bratu, tacie czy synowi.

Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów.

Zgodnie z tradycją św. Andrzej opiekuje się cnotliwymi pannami na wydaniu, a św. Katarzyna szuka żon porządnym kawalerom. Nic dziwnego zatem, że w andrzejki przeważają wróżby o charakterze matrymonialnym. Warto zatem dobrze spożytkować tę wyjątkową noc w roku i zaplanować świetną zabawę w domu w gronie przyjaciół i rodziny. Podpowiadamy, co ciekawego można robić w andrzejki, nie wychodząc z domu. Uwierzcie – ta noc może być naprawdę magiczna!

Podkowiec mały to nietoperz, który w Polsce występuje wyłącznie na południu, w rejonach górskich i wyżynnych. Na Dolnym Śląsku spotyka się go w Kotlinie Kłodzkiej. Jest jednym z najbardziej narażonych na wyginięcie nietoperzy w Europie. By go chronić i zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozmnażania, w lasach w Nadleśnictwach Zdroje koło Szczytnej oraz Nadleśnictwie Bardo leśnicy stawiają specjalne wieże. To element międzynarodowego projektu Life+ Podkowiec Towers.