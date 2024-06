Przegląd prasy 19.06.2024 Karpacz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Przed nami Noc świętojańska. Dawne ludy Słowian wierzyły w jej wyjątkową moc i wykorzystywały ją do przyciągania szczęścia, zdrowia i pomyślności. Dzisiaj to czas wspólnej zabawy, palenia ognisk, szukania kwiatu paproci i puszczania wianków. W Jeleniej Górze biesiadować będziemy w taką noc pod Chojnikiem. Będzie mnóstwo atrakcji.

Prasówka 19.06 Karpacz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat inwestuje w tabor kolejowy i odtworzenie nieczynnych linii. W naszym regionie wróciły połączenia do Świeradowa Zdroju, a wkrótce wrócą do Karpacza. Czy nowe władze Dolnego Śląska zamierzają podtrzymać kierunek zmian i linie do Lwówka Śląskiego, z Mysłakowic przez Kowary do Kamiennej Góry - będą zrewitalizowane?