Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Karpaczu. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już prawie gotowy. Gdy cała trasa będzie wybudowana, szybciej i bezpieczniej dojedziemy z Jeleniej Góry nad Bałtyk. Po ukończeniu czeskiego odcinka drogi, Praga będzie na wyciągnięcie ręki. O drodze S3 mówi się już teraz, że to najpiękniejsza "eska" w Polsce. Zobaczcie zdjęcia i przekonajcie się sami. Co za widoki!

To był błyskawiczny awans - starszy brygadier Paweł Kaliński, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu został zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 17 czerwca w siedzibie PSP w Wałbrzychu odbyła się uroczystość odwołania go i jednocześnie powołania.

Przed nami Noc świętojańska. Dawne ludy Słowian wierzyły w jej wyjątkową moc i wykorzystywały ją do przyciągania szczęścia, zdrowia i pomyślności. Dzisiaj to czas wspólnej zabawy, palenia ognisk, szukania kwiatu paproci i puszczania wianków. W Jeleniej Górze biesiadować będziemy w taką noc pod Chojnikiem. Będzie mnóstwo atrakcji.

Taka okazja jest raz w roku. Skorzystajcie z tego, że właściciele domostw z pięknymi ogrodami na Pogórzu Izerskim otwierają furtki i zapraszają do siebie. Odpoczniecie wśród kwiatów i krzewów. Dowiecie się, jak zakładać tak cudne ogrody, spróbujecie lemoniad i innych smakołyków. W ten weekend trzy ogrody na Pogórzu Izerskim czekają na was.

Samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat inwestuje w tabor kolejowy i odtworzenie nieczynnych linii. W naszym regionie wróciły połączenia do Świeradowa Zdroju, a wkrótce wrócą do Karpacza. Czy nowe władze Dolnego Śląska zamierzają podtrzymać kierunek zmian i linie do Lwówka Śląskiego, z Mysłakowic przez Kowary do Kamiennej Góry - będą zrewitalizowane?