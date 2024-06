Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Karpacz, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czerwiec 2024 w Karpaczu: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024”?

Przegląd tygodnia: Karpacz, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

📢 Czerwiec 2024 w Karpaczu: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024 Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Karpacza najbardziej?

📢 Rajd Koguta z Dolnego Śląska dotarł na metę na Mazurach! Zwariowane ekipy z całej Polski pojechały, by pomagać. Mamy zdjęcia z trasy! Ostatnie ekipy dotarły dzisiaj (1 czerwca) na metę Rajdu Koguta 2024 w Mrągowie województwie warmińsko-mazurskim. Rajd charytatywny miłośników motoryzacji z całej Polski, wyruszył z Oławy na Dolnym Śląsku. Były wśród nich ekipy z okolic m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, czy Kłodzka. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną, to rekordowe 2,6 mln zł!

📢 W Karkonoszach w weekend ma grzmieć i padać. Co robić, by w takich warunkach bezpiecznie wrócić z gór. Przeczytaj poradnik Prognozy pogody nie brzmią optymistycznie. W Karkonoszach w weekend przewidywane są burze i deszcze. Czy wiecie, co robić, jeśli złapie was załamanie pogody? Przeczytajcie, co radzą ratownicy górscy.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Karpacz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek śmiertelny na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej, uważajcie na siebie Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.

📢 Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych. 📢 Ceny paliw w długi czerwcowy weekend zaskakują. Ile kosztuje średnio benzyna, olej napędowy, LPG? Przełom maja i czerwca jest niezwykle interesujący pod względem cen paliw. Być może to ostatni dzwonek na tanie zatankowanie auta. Rynek właśnie przygotowuje się do decyzji państw OPEC+ dotyczącej limitów wydobycia surowca. Niektórzy obniżają ceny, inni uruchamiają akcje promocyjne.

📢 OPT Zamek zaprasza na Dzień Dziecka. Szykują się atrakcje dla każdego, w każdym wieku! Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale! 📢 Prasówka z całego tygodnia 26.05.2024 w Karpaczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Karpacza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.05 a 25.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powiatowy Dzień Strażaka uroczyście obchodzony w Jeleniej Górze. Były odznaczenia, awanse i podziękowania”?

