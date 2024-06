Czerwiec 2024 w Karpaczu: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

To nie żarty, żarłoczne ślimaki, które są gatunkiem obcym i inwazyjnym w Polsce, zagrażają życiu wilków, ale nie tylko. Także psów i kotów - alarmują naukowcy z Karkonoskiego Parku Narodowego. Chodzi o gatunek ślimaka o nazwie ślinik luzytański Arion lusitanicus, który w Polsce pojawił się w 1987 roku i zdołał już skolonizować cały kraj. Uważajcie na czworonogi, bo ten ślimak to dla nich śmiertelne zagrożenie.

W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.