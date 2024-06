Nie lekceważcie ostrzeżeń. Na grani nie ma gdzie się schować w czasie burzy. W upał słońce operuje na szczytach wyjątkowo mocno

Do piątku w Karkonoszach możecie spodziewać się burz, silnych wiatrów i przelotnych opadów. Może być nawet 30 stopni i więcej. Jak przeżyć upał w górach? Sprawdźcie.

Burze w Karkonoszach

Ostrzeżenie przed burzami w Karkonoszach wydał IMiGW. Ostrzeżenia są pierwszego, najniższego stopnia. Burzom towarzyszyć mają opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Zapewne znów pojawią się komentarze, że to się nie sprawdza, że burz nie ma i nie będzie. Prosimy jednak, by zabrać kurtkę przeciwdeszczową do plecaka i tak wybrać trasę, by w razie gdyby jednak burze były, zdążyć szybko zejść w bezpieczne miejsce - apeluje do turystów Karkonoski Park Narodowy W komentarzach pojawiają się uwagi, że na grani każde załamanie pogody jest wyjątkowo niebezpieczne. Słońce operuje mocno, nie się gdzie schować w czasie upału czy burzy. Według prognozy pogody podawanej przez karkonoski GOPR, w czwartek i piątek temperatura maksymalna wynosić ma od 28°C do 30°C, na Przedgórzu Sudeckim od 25°C do 27°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h.

Jaka pogoda czeka nas w weekend (28-30 czerwca) w Karkonoszach?

W sobotę zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C na Przedgórzu Sudeckim około 22°C. Wiatr słaby, porywisty, północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 16°C do 19°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz w porywach do 65 km/h.

29/30 - 30.06 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura minimalna od 15°C do 18°C. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.

W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 15°C do 17°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz w porywach do 70 km/h.

30.06/01.07 - 01.07 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 19°C do 21°C,n a Przedgórzu Sudeckim od 15°C do 18°C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu. Temperatura od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno zachodni.

Jak zachować się w czasie burzy w górach TUTAJ

Górskie wędrówki w upał

Wbrew pozorom powinna nas interesować nie tylko wartość maksymalnej temperatury. Równie istotne są wilgotność powietrza oraz wiatr. Duża wilgotność może sprawić, że będzie duszno, tym samym wysoka temperatura będzie jeszcze bardziej męcząca. Przy niskiej wilgotności powietrza upał będzie nieco mniej dokuczliwy. Wiatr natomiast może wymiernie zmniejszyć odczuwalną temperaturę. Jak wędrować bezpiecznie? sprawdzić prognozę pogody i do niej dostosować ubiór i trasę wycieczki

wyruszyć wcześnie rano

w największe upały lepiej wybrać szlaki poniżej granicy lasu lub na północnych, zacienionych zboczach, niż te eksponowane, wiodące nasłonecznionymi graniami

chronić się przed udarem. Udar słoneczny powstaje przy dużym, bezpośrednim nasłonecznieniu głowy oraz karku. Najlepszy jest kapelusz turystyczny na głowie.

zabierz dużą butelkę wody. W górach nie ma sklepu. Przyda się butelka z filtrem.

Podczas upałów unikaj ubrań z bawełny. Zamień je na te z materiałów syntetycznych, szybkoschnących i niechłonących zapachów.

Nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych

W plecaku dobrze mieć batony lub żele energetyczne na wypadek nagłego zmęczenia, osłabienia i spadku formy.

Smaruj skórę twarzy, ramion, szyi, nóg, dekoltu kremem z odpowiednim filtrem. Czynność dobrze powtarzać co około 3 godziny.

