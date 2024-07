Prasówka z czerwca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Karpaczu? Bądź na bieżąco

Co lepsze Camaro czy Mustang? - takie pytania padały dzisiaj (29.06) na deptaku w Karpaczu, na który zjechały kultowe amerykańskie samochody. Turyści mieli okazję do zrobienia sobie zdjęć przy autach. Fani motoryzacji przyznawali, że na widok niektórych modeli serce biło im mocno.

Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpięknieszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski.

Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

Sezonowe, wakacyjne połączenia w Karkonosze i Góry Izerskie ruszają od 22 czerwca. Uruchomi je głogowski przewoźnik Intertrans PKS. Dzięki nim turyści szybko i wygodnie dotrą do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Świeradowa-Zdroju. Mieszkańcy naszego regionu zyskają połączenie do Legnicy i Głogowa. Sprawdźcie szczegóły.

To był błyskawiczny awans - starszy brygadier Paweł Kaliński, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu został zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 17 czerwca w siedzibie PSP w Wałbrzychu odbyła się uroczystość odwołania go i jednocześnie powołania.

Taka okazja jest raz w roku. Skorzystajcie z tego, że właściciele domostw z pięknymi ogrodami na Pogórzu Izerskim otwierają furtki i zapraszają do siebie. Odpoczniecie wśród kwiatów i krzewów. Dowiecie się, jak zakładać tak cudne ogrody, spróbujecie lemoniad i innych smakołyków. W ten weekend trzy ogrody na Pogórzu Izerskim czekają na was.

Samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat inwestuje w tabor kolejowy i odtworzenie nieczynnych linii. W naszym regionie wróciły połączenia do Świeradowa Zdroju, a wkrótce wrócą do Karpacza. Czy nowe władze Dolnego Śląska zamierzają podtrzymać kierunek zmian i linie do Lwówka Śląskiego, z Mysłakowic przez Kowary do Kamiennej Góry - będą zrewitalizowane?