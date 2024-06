Prasówka z całego tygodnia 30.06.2024 w Karpaczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Co lepsze Camaro czy Mustang? - takie pytania padały dzisiaj (29.06) na deptaku w Karpaczu, na który zjechały kultowe amerykańskie samochody. Turyści mieli okazję do zrobienia sobie zdjęć przy autach. Fani motoryzacji przyznawali, że na widok niektórych modeli serce biło im mocno.

Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpięknieszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski.

Od 28 czerwca do 7 lipca potrwa Świat pod Kyczerą, czyli największa międzynarodowa impreza folklorystyczna na Dolnym Śląsku. Imprezy towarzyszące festiwalowi odbędą się w dolnośląskich miastach m.in. Oleśnicy, Legnicy, Polkowicach i Polanicy-Zdroju. Poniżej program festiwalu.

W miniony weekend odbyła się w Katowicach największa w Polsce impreza fanów amerykańskiej motoryzacji - American Cars Mania 2024. Ford Polska był partnerem tegorocznej odsłony.

Domowy sok z wiśni to prosty napój, który warto pasteryzować i zrobić na zimę. Lubię dodawać go do gorącej herbaty z goździkami i cynamonem. Prosty sok z wiśni ma właściwości rozgrzewające, a witamina C wesprze odporność. Wypróbuj przepis na naturalny sok z wiśni dla całej rodziny.