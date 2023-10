Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Karpaczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Donald Tusk groził naszemu prezydentowi panu Andrzejowi Dudzie, że powiesi go na sznurze – powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę o godzinie 7 rano otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Według planu potrwa ono do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone.

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu, w najbliższą niedzielę chęć głosowania na PiS deklaruje 39 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem wynoszącym 30 proc. Na podium znalazłaby się również Lewica, na którą chęć oddania głosu wyraziło 11 proc. respondentów. Trzecia droga balansuje za to na granicy poprarcia!

Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

Słowację nawiedziło trzęsienie ziemi, które odczuwaliśmy także w Polsce. Czy podobnie silne zjawisko może wystąpić też u nas? Tak, bo już się kiedyś tak zdarzyło! Kiedy doszło do największego trzęsienia ziemi w historii Polski? Gdzie w Polsce występują wstrząsy i co robić, gdy znajdziemy się w epicentrum trzęsienia ziemi? Przekonajcie się – zapraszamy do informatora o trzęsieniach ziemi w Polsce.