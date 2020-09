Tygodniowy przegląd prasy (Karpacz, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Jak informuje prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak, za nieco ponad miesiąc będzie można już jeździć mostem nad potokiem Pijawnik w ciągu ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze. Most został rozebrany, a teraz stawiany jest na nowo oraz budowany jest dojazd do niego. Prace powinny zakończyć się do końca listopada. Wartość zadania to prawie 1 100 000 złotych.

Rząd chce otworzyć gminom furtkę do zmniejszenia frakcji odpadów segregowanych, z pięciu do trzech. Zaproponowane zmiany mają obniżyć koszty funkcjonowania systemu, a tym samym być korzystne dla przeciętnego „Kowalskiego”. - To zawracanie kijem Wisły – komentują samorządowcy. - Nie po to uczyliśmy mieszkańców segregacji, by teraz wracać do dawnych przyzwyczajeń.

Czas kwarantanny osób, które mogły zakazić się koronawirusem zostanie skrócony. Z kolei czas trwania izolacji chorych ma być powiązany ze stanem klinicznym pacjenta. Nowe przepisy zaczynają od dziś obowiązywać.

Dramat w autobusie w Jeleniej Górze. Mężczyzna został skuty przez policję kajdankami na oczach płaczących dzieci. Policjanci interweniowali na prośbę kierowcy, bo mężczyzna chciał pojechać autobusem z dziećmi i elektryczną hulajnogą. Ojciec nie zamierzał dobrowolnie wysiąść z autobusu. Jak się okazało był również poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu.