Tygodniowy przegląd prasy 5.12.2021: Karpacz, 28.11-4.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Przegląd tygodnia: Karpacz, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze jest już św. Mikołaj i konwój Radia ZET. Przyjdźcie! Moc atrakcji i iście świąteczna atmosfera na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Zobaczcie co się dzieje i jaki jest program. 📢 Tutaj zaczyna swój bieg jedna z najdłuższych rzek Europy. Zobacz źródło Łaby i wodospad Panczawy na archiwalnych fotografiach Łaba to jedna z najdłuższych rzek w Europie. Przepływa m.in. przez Pardubice, Drezno, Hamburg, aby swój bieg zakończyć w Morzu Północnym. Źródło Łaby umiejscowione jest w Karkonoszach na terytorium Czech na wysokości 1387 m n.p.m. Wodospad Panczawy to najwyższy wodospad Karkonoszy, którego wody zasilają rzekę Łabę. To miejsca, która wzbudzają ogromne zainteresowanie od wieków wśród turystów. Zobacz archiwalne zdjęcia tych atrakcji turystycznych.

📢 Te memy robią hałas w Internecie! Zobacz gorzkie żarty o Jeleniej Górze, Karpaczu i Szklarskiej Porębie! Czas się trochę pośmiać! Internauci są the best! Stworzyli mnóstwo memów o Jeleniej Górze, Karpaczu i Szklarskiej Porębie. Nas to śmieszy, a Was? Zobaczcie te cyniczne i żartobliwe dowcipy o naszych miastach! Niektóre są bardzo gorzkie, ale robią furorę.

Tygodniowa prasówka 5.12.2021: 28.11-4.12.2021 Karpacz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rotunda w Sosnówce miała potencjał. Kiedyś były tu dancingi i pyszne jedzenie. Dziś to westchnienie socrealizmu Nietypowy budynek w Sosnówce, choć od lat popada w ruinę, nadal wzbudza zainteresowanie. "Okrąglak", czyli dawna stołówka stoi przy drodze z Sosnówki Górnej do Borowic. Interesująca rotunda położona w cudownym miejscu z pięknym widokiem niestety nie funkcjonowała zbyt długo.

📢 W Jeleniej Górze powstaje park magazynowo- produkcyjny. Accolade inwestuje w stolicy Karkonoszy. Będzie praca Grupa Accolade wchodzi z nową inwestycją na dolnośląski rynek. Tym razem wybór padł na Jelenią Górę, gdzie zostanie otwarty kolejny park magazynowo- produkcyjny. Najemcy pojawią się w stolicy Karkonoszy w drugim kwartale 2022 roku. To szansa na kolejne miejsca pracy w regionie. 📢 Świąteczny konwój Radia ZET już jutro w Jeleniej Górze. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców? Świąteczna atmosfera na dobre będzie do wyczucia już w ten weekend w Jeleniej Górze. Wszystko za sprawą świątecznego konwoju Radia ZET. Jakie atrakcje będą czekały na mieszkańców stolicy Karkonoszy? 📢 Podświetlane serce WOŚP i nasadzenia z kwiatów pojawią się na rondzie. Trwa remont w Jeleniej Górze Trwa przebudowa ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na skrzyżowaniu ulic Ogińskiego/Różyckiego w Jeleniej Górze. Prace wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Na środku pojawi się duże podświetlane serce WOŚP autorstwa Piotra Hamowskiego. Gdy zakończą się prace na rondzie, przeniesione zostaną również przejścia dla pieszych, które zostaną doświetlone. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia.

📢 Powolna śmierć. Pałac w Bobrowie wyglądał kiedyś jak z bajki Disneya. Dziś jest tylko cieniem Wznoszący się na skarpie nad rzeką Bóbr pałac, wzbudza podziw. Choć lata świetności ma dawno za sobą, a obecnie popada w ruinę, jego zróżnicowana bryła przypominająca te z epoki francuskiego renesansu, zachwyca. Pałac od lat znajduje się w rękach osoby prywatnej, a po porozstawianych rusztowaniach mylnie można pomyśleć, że jest on obecnie remontowany. 📢 Jak wyglądał atak zimy w Karpaczu 12 lat temu? Właśnie tak! [ZDJĘCIA] Zima zagościła w Karkonoszach na dobre. W miastach nadal bez śniegu, choć temperatury, głównie w nocy, zaczynają być zimowe. Zobaczcie, jak w 2008 roku wyglądała zima w Karpaczu i pobliskich górach. Było bardzo zimowo!

📢 Wodospad Podgórnej w Przesiece kusi morsy z całego Dolnego Śląska. Zobacz amatorów lodowatej wody na zdjęciach! Wodospad Podgórnej w Przesiece stał się jednym z najpopularniejszych miejsc spotkań nie tylko lokalnych morsów, ale i tych, którzy przyjeżdżają tu z całego Dolnego Śląska. Przyjeżdżają parami lub całymi grupami i chętnie fotografują się w lodowatej wodzie. Zobaczcie, jak wyglądają!

📢 Zamknięte szklaki w Karkonoszach i zagrożenie lawinowe. Sprawdź najważniejsze zmiany Górskie Ochotnicze Pogotowie Górskie opublikowało wczoraj informację o pierwszym stopniu zagrożenia lawinowego w rejonie Karkonoszy w wyniku silnych podmuchów. Śniegu na ogół jest jeszcze mało, ale przez wiatr powstały spore różnice w miąższości pokrywy. Nawet na szlakach można spotkać miejsca bez śniegu, jak i zaspy sięgające ponad metr. Z powodu trudnych warunków zostały zamknięte niektóre trasy w Karkonoszach. Sprawdźcie jakie! 📢 Tak wyglądały skoki narciarskie w Szklarskiej Porębie i Karpaczu. Występował tu legendarny Wojciech Fortuna, a Małysz pobił rekord [ZDJĘCIA] Skocznia narciarska "Orlinek" w Karpaczu i przy Owczych Skałach w Szklarskiej Porębie od dawna nie istnieją, choć skakali tu wybitni skoczkowie, tacy jak Wojciech Fortuna. Przed wojną (w 1936 roku) planowano zorganizować w Karkonoszach zimowe igrzyska olimpijskie. Miały odbyć się w Szklarskiej Porębie, ale ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu.

📢 Jelenia Góra: 17 latek z 28 zarzutami, m.in za kradzieże i rozboje Przed sądem Rodzinnym i Nieletnich odpowie 17-latek, któremu policjanci przedstawili 28 zarzutów. Są to między innymi kradzieże rozbójnicze, kradzieże, usiłowania rozboju i udzielanie narkotyków. Czynów tych dopuścił się od listopada ubiegłego roku do lutego br. na terenie powiatu karkonoskiego.

📢 Czy ulica Pocztowa w Jeleniej Górze przeszła ekstremalną metamorfozę? Zobaczcie, jak wyglądała na zdjęciach sprzed 100 lat i później Dawniej Postrasse, a dziś ulica Pocztowa miała swoje kino Capitol, a później Lot oraz restauracje Klubową i Tokaj. Po ulicach jeździły automobile, a w latach 60-tych syreny i duże fiaty. Zobaczcie, jak zmieniała się ulica pocztowa na przestrzeni lat. 📢 Jelenia Góra: Dżem, mydło i powidło. Te rzeczy możesz mieć zupełnie za darmo w OLX Mikrofalówka, akcesoria dla małych dzieci i wiele innych. To przedmioty, które zostały wystawione w popularnym serwisie OLX i można je mieć za darmoszkę! Szybko znikają, dlatego warto się spieszyć z kontaktem do wystawiającego. Zobaczcie, co aktualnie jest do wzięcia w Jeleniej Górze.

📢 Budują boisko ze sztuczną trawą przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze. Trwają prace rozbiórkowe Trwa budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze. Stary obiekt sportowy zostanie zastąpiony nowym! 📢 Noga z gazu! Trudne warunki na jeleniogórskich drogach. Tylko wczoraj doszło do kilkunastu kolizji Policja jeleniogórska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Kierowcy „noga z gazu”. W związku z opadami śniegu w regionie jest bardzo ślisko. Trudne warunki drogowe w Szklarskiej Porębie. Zamknięte przejście graniczne Harrachov - Jakuszyce dla pojazdów ciężarowych. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni. Uwaga na pieszych! 📢 Jelenia Góra: Czterech pijanych kierowców i jeden naćpany. Zatrzymała ich policja. 28 i 29 listopada 2021 roku w godzinach porannych policjanci jeleniogórskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Straży Leśnej i Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili na głównych ciągach komunikacyjnych Jeleniej Góry i powiatu działania prewencyjne w ramach akcji „Trzeźwy Poranek” i „Zapora”.

