Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Karpacz, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Karpacza

Którym dolnośląskim powiatom najbliżej obecnie do strefy czerwonej i czarnej? Zobaczcie! Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

W ręce policjantów z Jeleniej Góry wpadła młoda pora, która trzymała w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków. Była to marihuana i ecstasy. Teraz 22-latce i 24-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Karpaczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wbrew pozorom, na rynku znajdziemy wiele darmowych gier oraz produkcji w modelu free-to-play, które poziomem oferowanej rozrywki nie ustępują pełnopłatnym tytułom. Dotyczy to zarówno tytułów na PC, jak i gier na konsole poszczególnych producentów. Podpowiadamy, na jakie darmowe gry na Xbox One i Xbox Series X/S warto zwrócić uwagę. Zapraszamy na Top 10 najlepszych gier na Xbox.

Jelenie Góra 40 lat wcześniej to zupełnie inne miasto, ale też zupełnie inni ludzie. W latach 80-tych z wizytą do centrum Karkonoszy przybył Lech Wałęsa, a dzieci były zachwycone możliwością obejrzenia czołgów. Zobacz, jak wyglądali mieszkańcy 40 lat temu.

Poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Do konkursu zgłoszono 136 zabytków z 15 województw. W 6 kategoriach konkursowych jury nagrodziło 21 obiektów. Stacja Kultury ze Świeradowa Zdroju została wyróżniona. To jedna z dwóch lokalizacji na terenie Dolnego Śląska, która została zauważona w konkursie. Nagrodę otrzymał Teatr Miejski w Głogowie.

Zwierzaczkowo to mini zoo, znajdujące się w Szklarskiej Porębie przy ul. Piotra Skargi. Miejsce, które powstało z miłości do zwierząt, choć jego właściciele wcale tego nie planowali. Zoo czynne jest cały rok, choć teraz, w okresie jesienno-zimowym, zostaną skrócone godziny jego otwarcia.

Jeśli Sylwester, to tylko w górach? Do wydarzenia, na które czekamy niemal cały rok został już tylko miesiąc. Luksusowe hotele w Karpaczu przygotowały oferty dla swoich wymagających klientów. Zastanawiacie się, ile trzeba zapłacić za grudniowy pobyt w Karkonoszach i przywitać Nowy Rok z widokiem na Śnieżkę? Sprawdziliśmy dla Was i porównaliśmy 10 najlepszych ofert. Zobaczcie!

Jeleniogórscy policjanci w ciągu 3 dni zatrzymali w regionie 21 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia wolności za różne przestępstwa. Każda z nich, w celu uniknięcia zatrzymania ukrywała się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymani zostali przekazani do Aresztu Śledczego lub Zakładu Karnego. Są to kolejne działania przeprowadzone w ostatnim czasie przez jeleniogórskich policjantów, które zakończyły się zatrzymaniem tak wielu poszukiwanych.