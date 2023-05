Trasy rowerowe do 11 km od Karpacza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Karpacza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 11 km od Karpacza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Karpacza przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe z Karpacza We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 11 km od Karpacza, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jeziora Pilchowickiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 272 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m WINIAR4 poleca trasę rowerzystom z Karpacza Trasa prowadzi drogami asfaltowymi poza zjazdem z Pokrzywnika do zapory.

Trasa łatwa i z ładnymi widokami,po drodze mija się dużo ładnych starych zabudowań,często są w złym stanie technicznym ale i tak wyglądają ładnie i ciekawie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odczarować Przełęcz Karkonowską - drugi podjazd rowerem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 878 m

Suma podjazdów: 893 m

Suma zjazdów: 876 m Rowerzystom z Karpacza trasę poleca Januszek_44

Jakieś trzy lata temu po raz pierwszy „na piechotkę” zmierzyłem się z podejściem na Przełęcz Karkonoską „po polskiej stronie

Potem próba wjazdu rowerem , nie udało się , znaczną część trasy rower po prostu pchałem . Nic w tym dziwnego, podjazd na przełęcz uznawana jest jako jeden z najtrudniejszych rowerowych podjazdów w Polsce.

Dziś podjąłem kolejną próbę wjechania górskim rowerem. Czułem szacunek do tego podjazdu a jednocześnie nieodparta ochotę ponownej próby sił.

Wyruszam po południu z Podgórzyna . Dzień jest parny , zbiera się na burzę. Za „orlenowską” stacją CPN-u skręcam w lewo i jadę w kierunku Przesieki.

Droga cały czas pnie się do góry. Po około 3 kilometrach dojeżdżam do DW „Chybotem” Wjeżdżam w las i dalej jadę do góry. Ostatni odcinek do drogo w kierunku Borowic ostaro daje się we znaki. Przeciam tą drogę i dojeżdżam do szlabanu . Tutaj trzeba zejść z roweru. Przeciągam rower pod szlabanem i próbuje wpiąć się w spd, przy tym nachyleniu stoku nie jest to jednak takie proste.

Udaje mi się jednak ruszyć. Droga pnie się ostro w górę około 1 km. Jest ciężko , ale chyba nie najgorzej. Potem następuje lekkie wywłaszczenie , akurat tyle aby unormować tętno przed ostatnim długim podjazdem.

Na trasie „towarzyszą” wymalowane na drodze śmieszne komentarze i oznaczenia dotyczące przebytej trasy. Ostatnie 500 metrów to najtrudniejszy na tej trasie odcinek. Pulsometr pokazuje tętno 190 i wydaje się ,że ta góra nigdy się skończy.

Udało się jednak. Widok Spindrelowej Budy i schroniska „Odrodzenie” i radość ,że tym razem się udało odczarować ten podjazd.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kowary , Bukowiec , Janowice Wlk , Miedzianka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,34 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 428 m

Suma podjazdów: 2 017 m

Suma zjazdów: 2 290 m Rowerzystom z Karpacza trasę poleca Januszek_44 Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania . Auto zostawiam na parkingu pod sztolnią uranową w Pogdórzu . Na koniec dnia zwiedzę tą kopalnię . Teraz ruszam jednak rowerem . Zjazd w stronę Kowar jest stromy . Betonowe przepusty odwadniające dość ostre . PO 700 metrach łapię kapcia . Wiem ,że to tzw "snake" - ugryzienie węża , nawet nie próbuje załatać . Zakładam nową dętkę i w drogę . Pierwszy krzyż pokutny znajduje się na ulicy Jeleniogórskiej po prawej stronie drogi tuż przed wjazdem na drogę główną . Potem Bukowiec , jeden z krzyży przy ulicy Wiejskiej , przy płocie , drugi tzw choleryczny przy kościele . Przy okazji piękny widok na Śnieżkę . Jest już bardzo gorąco , ale wiatr sprawia ,że jedzie się dobrze . Drogi prawie puste , asfaltowe . Janowice Wlk też jakieś takie senne . Krzyż pokutny w szczycie kościoła . Trudno znaleźć dogodne miejsce do zrobienia zdjęcia . Teraz Miedzianka . Tuż przez browarem , po lewej stronie stroi kamienny krzyż z napisem MEMENTO . Teraz jazda w stronę Wieszcziszowic . Po drodze można zaliczyć kolorowe jeziorka . Ruszam w stronę Rędzin . Mocny podjazd i w zwieńczeniu krzyż milenijny . Byłem już tu chyba ze 4 lata temu . Widok z przełęczy Rędzińskiej wspaniały . Po drodze jeszcze widok na jezioro Bukówka i ostatni w dniu dzisiejszym krzyż pokutny na prz Kowarskiej . Do sztolni z przewodnikiem wchodzę o 14.30. Półtorej godziny mija szybko . Z przyjemnością wchodzą d rozgrzanego słońcem auta

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Karpaczu

🚲 Trasa rowerowa: Staniszów Pałac na wodzie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 34,49 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 378 m

Suma zjazdów: 351 m Rowerzystom z Karpacza trasę poleca Januszek_44

Na terenie Kotliny Jeleniogórskiej znajduje się szereg pałaców , zameczków, warowni obronnych , dworków. Teren ten jest niewątpliwe „kopalnią” tego typu zabytków. Wiele z nich jest odnowiona i oprócz walorów zabytkowych posiada także „przywrócone” funkcje użytkowe.

Dziś wybrałem się na przejażdżkę rowerową do Pałacu na wodzie w Staniszowie.

Z Podgórzyna droga prowadzi ostro pod górę w kierunku Kowar. Po przejechaniu około 3 kilometrów należy z główne drogi skręcić w lewo w kierunku Staniszowi.

Droga jest asfaltowa, o gładkiej nawierzchni i pnie się ostro w górę. Po pokonaniu wzniesienia zjeżdżamy w dół aby na końcu miejscowości po lewej stronie drogi zobaczyć pałac.

Pałac został zbudowany dla Henryka XXXVIII von Reuss około 1786 r., tuż przed przebudową starszej rezydencji w Staniszowie Górnym. Budynek pozostał w rękach rodzinny von Reuss do końca XIX w., następnie był dzierżawiony, między innymi Ulrichowi Woide z Berlina. Kolejnymi właścicielami pałacu byli Otto von Zabelite i Emil Mettig.

Budynek murowany, potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, dwukondygnacjowy, z zagospodarowanym poddaszem, nakryty dachem czterospadowym z lukarnami. Fasada pięcioosiowa, z centralnie umieszczonym wejściem poprzedzonym czterokolumnowym portykiem podtrzymującym balkon. Ponad wejściem jednoosiowy szczyt. Elewacje ozdobione uproszczonymi pilastrami, wieńczącym gzymsem kostkowym i kamiennymi obramieniami otworów okiennych. W elewacji tylnej wejście z bogato profilowanym portalem, nad nim kartusz herbowy z koroną książęcą. Wnętrza w układzie dwutraktowym, w pomieszczeniach parteru zachowane sklepienia kolebkowe z lunetami.

W pałacu obecnie mieści się niewielki hotel z restauracją.

Po krótkiej wizycie w tym miejscu ruszam dalej w kierunku Osiedla Czarne a następnie wjeżdżam na ścieżkę rowerową w kierunku Łomnicy. Po drodze mijam nieczynny Skansen Uzbrojenia. Skansen jest oddziałem Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Zgromadzono tu sprzęt radiolokacyjny, który Wojsko Polskie wykorzystywało w latach 70., 80. i 90. Jest to największa na Dolnym Śląsku ekspozycja broni ciężkiej używanej po 1945 roku przez Wojsko Polskie, m.in. czołg T-34-85, wyrzutnia haubiczna, stacja radiolokacyjna, haubica 122 mm, armata przeciwpancerna 75 mm, działo bezodrzutowe, artyleria przeciwlotnicza różnych kalibrów, pomnik odzyskania niepodległości (dawniej znajdował się na ratuszu jeleniogórskim)

Cały czas w kierunku Łomnicy poruszam się bardzo dobrze utrzymaną ścieżką rowerową. Na trasie przepiekane widoki na ośnieżone jeszcze pasmo Karkonoszy.

W Łomnicy skręcam w lewo kierując się stronę Miłkowa. Po drodze odwiedzam jeszcze tajemniczą budowlę w Mysłakowicach , która okazuje się być siedzibą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Siedziba szkoły mieści się w pałacu będącym w XIX wieku letnią rezydencją pruskiej rodziny królewskiej. Król Fryderyk Wilhelm IV zlecił architektowi Karlowi Schinklowi dobudowanie do skromnego budynku trzydziestometrowej ośmiokątnej wieży i wykonanie neogotyckiego wystroju architektonicznego. Dobudowano także salę jadalną z wznoszącymi się nad nią ozdobnymi kolumnami. W najbliższym sąsiedztwie pałacu znajduje się wspaniały park krajobrazowy zaprojektowany przez Petera Jozefa Lenne. Po II wojnie światowej pałac uległ dewastacji. Obiekt po gruntownym remoncie i adaptacji służy celom oświatowym od 1953 roku.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Okraj-Pec pod Śnieżką. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,26 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 679 m

Suma podjazdów: 2 394 m

Suma zjazdów: 2 157 m Trasę dla rowerzystów z Karpacza poleca WINIAR4

Trasa bardzo wymagająca kondycyjnie ale łatwa technicznie,praktycznie same asfaltowe i szerokie szutrowe drogi.Dzięki temu, można się skupić na podziwianiu piękna otaczających gór i uroku małego czeskiego miasteczka Pec pod Śnieżką oferującego wiele atrakcji dla wszelkiej maści turystów.Suma przewyższeń to 2433m

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Karpaczu

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria do roweru Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje.

Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu - wyjazd na Majówkę dwa razy droższy