Taksówka w Karpaczu. Najtańsze przewozy. Którą firmę taksówkarską inni polecają? Wasze opinie

Gotówka to podstawowa forma płatności w tradycyjnych taksówkach. Coraz więcej firm taksówkarskich daje również możliwość płatności:

Wracanie do domu takówką wieczorem może być bolesne dla portfela. Warto jednak zastanowić się, jak można jeździć tanio taxi po Karpaczu. Na przykład zostań stałym klientem. Niektóre firmy taksówkarskie oferują zniżki dla stałych klientów, warto o to zapytać.

Co trzeba zgłosić dyspozytorowi taxi?

Przeciętny samochód osobowy mieści maksymalnie kierowcę i 4 pasażerów. Niektóre firmy ze względów bezpieczeństwa dopuszczają maksymalnie 3 pasażerów. Powiadom dyspozytora, jeśli będzie was więcej niż troje.

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.