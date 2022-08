Spacer do 67 km od Karpacza. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 13 - 14 sierpnia

Ścieżki spacerowe w okolicy Karpacza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Karpacza, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,94 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podejść: 327 m

Suma zejść: 324 m

Trasę dla spacerowiczów z Karpacza poleca Mar-ek

Spacer do zamku i po starym mieście.

Nawiguj

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,21 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 329 m

Suma podejść: 805 m

Suma zejść: 810 m