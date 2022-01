Ścieżki rowerowe do 11 km od Karpacza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Karpacza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 11 km od Karpacza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Karpacza proponujemy na weekend 08 - 09 stycznia.

Dystans: 89,49 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 784 m

Suma podjazdów: 1 344 m

Suma zjazdów: 1 338 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Karpacza Ruszam rano z Podgórzyna . Dzień zapowiada się pięknie, rower sam rwie się na trasę. Ruszam w kierunku Piechowic i Górzyńca. Wybieram drogi asfaltowe mniej uczęszczane. Za Górzyńcem wjeżdżam na szutrową drogę , która prowadzi mnie do Rozdroża Izerskiego, tutaj przecinam ruchliwą drogę Świeradów Zdrój – Szklarska Poręba i ruszam w stronę nieczynnej kopalni Stanisław żółtym szlakiem , który po pewnym czasie łączy się z czerwonym i tym szlakiem dojeżdżam do Polany Izerskiej. Teraz wybieram szutrową drogą zwaną Drogą Telefoniczną , którą dojeżdżam do tzw Łacznika / 1065/ Do tej pory droga chociaż szutrowa jest dość dobrze utrzymana i pnie się wolno pod górę. Ostatni około kilometrowy odcinek trasy do Smreka / 1124/ rower lepiej prowadzić , ale dla lepiej wprawionych podjazd nie powinien nastręczać większych trudności. Ostatni odcinek po czeskiej stronie jest już pełni przejezdny. Już z daleka widać charakterystyczną wystawioną przez Czechów wieżę widokową. Na wieży i wokół niej mnóstwo turystów , pieszych , rowerzystów.

Pod wieżą Czech bez paragonu sprzedaje napoje i czeskie piwo / 5 zł/ .

Z wieży / dwie platformy/ roztacza się widok na polskie i czeskie Karkonosze, a zapewne można zobaczyć znacznie więcej.

Po chwili odpoczynku ruszam w kierunku Łącznika , odpuszczam podjazd na Stóg Izerski , chociaż stąd to tylko 3 kilometry. Jadę w kierunku Hali Izerskiej. Trasa częściowo już mi znana bo w tym roku biegałem po niej na biegówkach.

Wstępuję do Chatki Górzystów , a jakże na naleśniki z jagodami. Popijam kawą i ruszam w kierunku Orla. Na trasie przepiękne widoki. Na Orlu tylko krótka przerwa i dalej w kierunku Jakuszyc.

Wjeżdżam na chwilę na drogę Jakuszyce Szklarska Poręba a potem skręcam w lewo na szutrową ścieżkę , która doprowadza mnie na Osiedle Huty. Potem znowu na drogę asfaltową . Przejeżdżam przez centrum Szklarskiej Poręby i z przyjemnością wjeżdżam na znaną już mi Drogę Pod Reglami. Zjeżdżam do Michałowic a potem ostro w dół do Podgórzyna

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Harrachov- Orle- Hala Izerska- Kopalnia Kwarcu Stanisław Stopień trudności: 2

Dystans: 81,62 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 789 m

Suma podjazdów: 1 102 m

Suma zjazdów: 1 083 m Rowerzystom z Karpacza trasę poleca Januszek_44 Rano podjeżdżam rowerem do stacji PKP Jelenia Góra Cieplice . O 10.41 mam zamiar wsiąść do szynobusu , który mam nadzieję razem z moim rowerem dowiezie mnie do Szklarskiej Poręby Górnej. Z przewozem roweru nie ma najmniejszego problemu . Zreszt a z takiej formy transportu korzysta wiele osób. Szynobus sprawie przyjemnie wrażenie , to nie stara ciuchcia , to już Europa. Sympatyczna konduktorka kasuje za przejazd 4.80 , o rowerze jakby zapomina……oszczędzam 5.50.

Szynobus wlecze się niemiłosiernie i w Szklarskiej jestem około godziny 11.30.Tutaj trzeba się przesiąść do kolejnego szynobusu , który dowiezie mnie do Harrachowa. Tutaj obsługa jest już czeska i w Jakuszycach kasuje mnie i rower , troszkę ponad 10 złotych.

Wiele osób wysiada w Jakuszycach , ale szynobus nadal pełny dojeżdża do Harrachova.

Stąd do miasteczka jest 4 km i prawie wszyscy piesi ruszają w tą stronę . Ja odnajduję ścieżkę rowerową nr 3620 i po przejechaniu nia około 700 metrów udaję się szlakiem turystycznym w kierunku Orla. Po ciężkim podjeździe dojeżdżam po około 10 minutach do byłego już przejścia turystycznego Harrachov – Orle .

Przy schronisku Orle łapie mnie drobny deszczyk , ale da się kontynuować jazdę .

Zanim udam się w kierunku Chatki Górzystów zbaczam z trasy i odwiedzam turystyczne przejście graniczne Jzeka – Orle. W tym miejscu zbudowano most a rzeka wygląda imponująco. Dalej już troszkę na „czuja” , troszkę wg GPS-u kieruję się w stronę kopalni kwarcu „Stanisław” Po drodze długi i wymagający kondycji podjazd pod Przednią Kopę.

Potem dojazd do kopalni. Widoki jak zwykle w tym miejscu nie zapomniane.

Znowu zaczyna lekko kropić , czas śmigać w kierunku Szklarskiej Poręby.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jeziora Pilchowickiego Stopień trudności: 1

Dystans: 100,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 272 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m WINIAR4 poleca trasę mieszkańcom Karpacza Trasa prowadzi drogami asfaltowymi poza zjazdem z Pokrzywnika do zapory.

Trasa łatwa i z ładnymi widokami,po drodze mija się dużo ładnych starych zabudowań,często są w złym stanie technicznym ale i tak wyglądają ładnie i ciekawie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Kowary , Bukowiec , Janowice Wlk , Miedzianka Stopień trudności: 2

Dystans: 93,34 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 428 m

Suma podjazdów: 2 017 m

Suma zjazdów: 2 290 m Trasę dla rowerzystów z Karpacza poleca Januszek_44

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania . Auto zostawiam na parkingu pod sztolnią uranową w Pogdórzu . Na koniec dnia zwiedzę tą kopalnię . Teraz ruszam jednak rowerem . Zjazd w stronę Kowar jest stromy . Betonowe przepusty odwadniające dość ostre . PO 700 metrach łapię kapcia . Wiem ,że to tzw "snake" - ugryzienie węża , nawet nie próbuje załatać . Zakładam nową dętkę i w drogę . Pierwszy krzyż pokutny znajduje się na ulicy Jeleniogórskiej po prawej stronie drogi tuż przed wjazdem na drogę główną . Potem Bukowiec , jeden z krzyży przy ulicy Wiejskiej , przy płocie , drugi tzw choleryczny przy kościele . Przy okazji piękny widok na Śnieżkę . Jest już bardzo gorąco , ale wiatr sprawia ,że jedzie się dobrze . Drogi prawie puste , asfaltowe . Janowice Wlk też jakieś takie senne . Krzyż pokutny w szczycie kościoła . Trudno znaleźć dogodne miejsce do zrobienia zdjęcia . Teraz Miedzianka . Tuż przez browarem , po lewej stronie stroi kamienny krzyż z napisem MEMENTO . Teraz jazda w stronę Wieszcziszowic . Po drodze można zaliczyć kolorowe jeziorka . Ruszam w stronę Rędzin . Mocny podjazd i w zwieńczeniu krzyż milenijny . Byłem już tu chyba ze 4 lata temu . Widok z przełęczy Rędzińskiej wspaniały . Po drodze jeszcze widok na jezioro Bukówka i ostatni w dniu dzisiejszym krzyż pokutny na prz Kowarskiej . Do sztolni z przewodnikiem wchodzę o 14.30. Półtorej godziny mija szybko . Z przyjemnością wchodzą d rozgrzanego słońcem auta

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Okraj-Pec pod Śnieżką. Stopień trudności: 2

Dystans: 82,26 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 679 m

Suma podjazdów: 2 394 m

Suma zjazdów: 2 157 m WINIAR4 poleca trasę rowerzystom z Karpacza Trasa bardzo wymagająca kondycyjnie ale łatwa technicznie,praktycznie same asfaltowe i szerokie szutrowe drogi.Dzięki temu, można się skupić na podziwianiu piękna otaczających gór i uroku małego czeskiego miasteczka Pec pod Śnieżką oferującego wiele atrakcji dla wszelkiej maści turystów.Suma przewyższeń to 2433m

Nawiguj

