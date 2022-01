Ścieżki rowerowe do 11 km od Karpacza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Karpacza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Karpacza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Czeskie Karkonosze

Stopień trudności: 2

Dystans: 95,89 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 1 051 m

Suma podjazdów: 2 834 m

Suma zjazdów: 2 838 m

WINIAR4 poleca trasę mieszkańcom Karpacza

Trasa bardzo malownicza prowadzi z Kowar przez Przełęcz Okraj do Pecu pod Śnieżką,dalej przez Czerną Hore w stronę Vrchlabi

w Lanowie odbija w góry i dochodzi aż do Równi pod Śnieżką.

Trasa prowadzi głównie drogami asfaltowymi mało uczęszczanymi przez samochody,jest kilka odcinków szutrowych.

🚲 Trasa rowerowa: Na izerskim rowerowym szlaku

Stopień trudności: 1

Dystans: 89,49 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 784 m

Suma podjazdów: 1 344 m

Suma zjazdów: 1 338 m