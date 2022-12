Ścieżki rowerowe do 11 km od Karpacza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Rowerem z Karpacza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Karpacza, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Diallo Uphill Race Śnieżka 2011

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 996 m

Suma podjazdów: 1 122 m

Suma zjazdów: 1 128 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Karpacza

Minął „lipcopad” , ale w sierpniu niewiele w pogodzie się zmieniło. Przed każdym wyjazdem na rower obserwacja prognoz. Nic więc dziwnego ,że już od kilku dni obserwowałem TVN meteo. Prognozy dla Śnieżki na dzień 7 sierpnia , niestety nie były dobre, można powiedzieć ,że były złe…burze, wiatr i deszcz.

Mimo tego poranek 7 sierpnia nie był zły , nie padało. W Karpaczu na stadionie byłem około godziny 8.00. Zaczynał się dopiero ruch.

Pobrałem numer startowy – 164 i wróciłem do samochodu. Przed wyjazdem , który planowany był na 10.00 , trzeba coś zjeść.

Kilkanaście minut przed 10 .00 zajmowanie miejsc w tunelu skąd nastąpił wyjazd na główną ulicę Karpacza. Stąd zaczyna wyścig.

Trasa prowadzi początkowo asfaltową drogą , ulicami miasta, w kierunku kościoła Vang. Tutaj skręcić należy na niebieski szlak, gdzie nawierzchnia zmienia się na brukowaną. Przy wjeździe do Karkonoskiego Parku Narodowego rozpoczyna się pierwszy stromy podjazd, nachylenie sięga 15%, po 400m następuje chwila wytchnienia a nawet zjazd do Starej Polany. Dalej podjazdem , miejscami bardzo trudnym (20% nachylenia), obok schroniska Strzecha Akademicka do Spalonej Strażnicy, gdzie na uczestników czeka ostatni moment wytchnienia – Równia pod Śnieżką, trasa wiedzie po płaskim aż do Schroniska -Dom Śląski- gdzie rozpoczyna się kulminacyjny 2 kilometrowy podjazd Drogą Jubileuszową na sam szczyt.

W tym roku dodatkowo we znaki dawał się silny wiatr , a w okolicach Strzechy Akademickiej niewielki deszcz, który powodował ,ze nawierzchnia stawała się śliska i co jakiś czas ktoś „zaliczał glebę „

Przy podejdzie z Równi pod Śnieżką , wiał silny wiatr tak ,że momentami „wykręcało „ kierownicę .

Pomimo tych wszystkich niedogodności możliwość wspólnego wjazdu na ten szczyt połączonego z rywalizacją i walką z własnymi słabościami , na pewno na długo zostanie w pamięci uczestników.

Dodatkowo na szczycie na zawodników czeka pamiątkowy medal i prawie odświętna at

