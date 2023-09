Rowerem do 11 km od Karpacza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 września?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Karpacza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 11 km od Karpacza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Karpacza proponujemy na weekend.

Rowerem z Karpacza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Karpacza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła Jeziora Pilchowickiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 272 m

Suma podjazdów: 1 111 m

Suma zjazdów: 1 106 m Rowerzystom z Karpacza trasę poleca WINIAR4 Trasa prowadzi drogami asfaltowymi poza zjazdem z Pokrzywnika do zapory.

Trasa łatwa i z ładnymi widokami,po drodze mija się dużo ładnych starych zabudowań,często są w złym stanie technicznym ale i tak wyglądają ładnie i ciekawie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Diallo Uphill Race Śnieżka 2011 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 996 m

Suma podjazdów: 1 122 m

Suma zjazdów: 1 128 m Trasę dla rowerzystów z Karpacza poleca Januszek_44

Minął „lipcopad” , ale w sierpniu niewiele w pogodzie się zmieniło. Przed każdym wyjazdem na rower obserwacja prognoz. Nic więc dziwnego ,że już od kilku dni obserwowałem TVN meteo. Prognozy dla Śnieżki na dzień 7 sierpnia , niestety nie były dobre, można powiedzieć ,że były złe…burze, wiatr i deszcz.

Mimo tego poranek 7 sierpnia nie był zły , nie padało. W Karpaczu na stadionie byłem około godziny 8.00. Zaczynał się dopiero ruch.

Pobrałem numer startowy – 164 i wróciłem do samochodu. Przed wyjazdem , który planowany był na 10.00 , trzeba coś zjeść.

Kilkanaście minut przed 10 .00 zajmowanie miejsc w tunelu skąd nastąpił wyjazd na główną ulicę Karpacza. Stąd zaczyna wyścig.

Trasa prowadzi początkowo asfaltową drogą , ulicami miasta, w kierunku kościoła Vang. Tutaj skręcić należy na niebieski szlak, gdzie nawierzchnia zmienia się na brukowaną. Przy wjeździe do Karkonoskiego Parku Narodowego rozpoczyna się pierwszy stromy podjazd, nachylenie sięga 15%, po 400m następuje chwila wytchnienia a nawet zjazd do Starej Polany. Dalej podjazdem , miejscami bardzo trudnym (20% nachylenia), obok schroniska Strzecha Akademicka do Spalonej Strażnicy, gdzie na uczestników czeka ostatni moment wytchnienia – Równia pod Śnieżką, trasa wiedzie po płaskim aż do Schroniska -Dom Śląski- gdzie rozpoczyna się kulminacyjny 2 kilometrowy podjazd Drogą Jubileuszową na sam szczyt.

W tym roku dodatkowo we znaki dawał się silny wiatr , a w okolicach Strzechy Akademickiej niewielki deszcz, który powodował ,ze nawierzchnia stawała się śliska i co jakiś czas ktoś „zaliczał glebę „

Przy podejdzie z Równi pod Śnieżką , wiał silny wiatr tak ,że momentami „wykręcało „ kierownicę .

Pomimo tych wszystkich niedogodności możliwość wspólnego wjazdu na ten szczyt połączonego z rywalizacją i walką z własnymi słabościami , na pewno na długo zostanie w pamięci uczestników.

Dodatkowo na szczycie na zawodników czeka pamiątkowy medal i prawie odświętna at

🚲 Trasa rowerowa: Odczarować Przełęcz Karkonowską - drugi podjazd rowerem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 878 m

Suma podjazdów: 893 m

Suma zjazdów: 876 m Trasę dla rowerzystów z Karpacza poleca Januszek_44 Jakieś trzy lata temu po raz pierwszy „na piechotkę” zmierzyłem się z podejściem na Przełęcz Karkonoską „po polskiej stronie

Potem próba wjazdu rowerem , nie udało się , znaczną część trasy rower po prostu pchałem . Nic w tym dziwnego, podjazd na przełęcz uznawana jest jako jeden z najtrudniejszych rowerowych podjazdów w Polsce.

Dziś podjąłem kolejną próbę wjechania górskim rowerem. Czułem szacunek do tego podjazdu a jednocześnie nieodparta ochotę ponownej próby sił.

Wyruszam po południu z Podgórzyna . Dzień jest parny , zbiera się na burzę. Za „orlenowską” stacją CPN-u skręcam w lewo i jadę w kierunku Przesieki.

Droga cały czas pnie się do góry. Po około 3 kilometrach dojeżdżam do DW „Chybotem” Wjeżdżam w las i dalej jadę do góry. Ostatni odcinek do drogo w kierunku Borowic ostaro daje się we znaki. Przeciam tą drogę i dojeżdżam do szlabanu . Tutaj trzeba zejść z roweru. Przeciągam rower pod szlabanem i próbuje wpiąć się w spd, przy tym nachyleniu stoku nie jest to jednak takie proste.

Udaje mi się jednak ruszyć. Droga pnie się ostro w górę około 1 km. Jest ciężko , ale chyba nie najgorzej. Potem następuje lekkie wywłaszczenie , akurat tyle aby unormować tętno przed ostatnim długim podjazdem.

Na trasie „towarzyszą” wymalowane na drodze śmieszne komentarze i oznaczenia dotyczące przebytej trasy. Ostatnie 500 metrów to najtrudniejszy na tej trasie odcinek. Pulsometr pokazuje tętno 190 i wydaje się ,że ta góra nigdy się skończy.

Udało się jednak. Widok Spindrelowej Budy i schroniska „Odrodzenie” i radość ,że tym razem się udało odczarować ten podjazd.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Karpaczu

🚲 Trasa rowerowa: Śladem wulkanów. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 133,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 459 m

Suma podjazdów: 2 102 m

Suma zjazdów: 2 103 m Trasę rowerową mieszkańcom Karpacza poleca WINIAR4

🚲 Trasa rowerowa: Okraj-Pec pod Śnieżką. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,26 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 679 m

Suma podjazdów: 2 394 m

Suma zjazdów: 2 157 m Trasę rowerową mieszkańcom Karpacza poleca WINIAR4 Trasa bardzo wymagająca kondycyjnie ale łatwa technicznie,praktycznie same asfaltowe i szerokie szutrowe drogi.Dzięki temu, można się skupić na podziwianiu piękna otaczających gór i uroku małego czeskiego miasteczka Pec pod Śnieżką oferującego wiele atrakcji dla wszelkiej maści turystów.Suma przewyższeń to 2433m

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Karpaczu.

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

